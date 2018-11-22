Das Erste: реликтовые леса Европы незаконно вырубают ради бумаги

Германия входит в число мировых лидеров по количеству используемой бумаги. Древесина для её изготовления ввозится со всего мира, причём вырубка деревьев часто совершается незаконно, в том числе в реликтовых лесах Европы, сообщает немецкий телеканал Das Erste. У ЕС до сих пор нет средства для борьбы с нелегальной вырубкой леса — только регламент, призывающий производителей к ответственности за происхождение сырья.

Германия занимает одно из первых мест в мире по количеству используемой бумаги. При этом древесину берут в том числе из старейших лесов Европы, и вырубка деревьев часто осуществляется нелегально, сообщает немецкий телеканал Das Erste.

Примерно 27% немецкой земли Северный Рейн-Вестфалия покрыто лесом: при общей площади 3,4 млн га леса занимают примерно 935 тыс. га. Тем не менее это чрезвычайно мало в соотношении с численностью населения — на каждого жителя земли приходится лишь по 532 кв. м леса. Впрочем, по всей стране на одного гражданина в среднем приходится 1400 кв. м лесной площади.

Леса Северном Рейне-Вестфалии более чем на половину состоят из лиственных пород деревьев, в большинстве своём это буки и дубы. Среди хвойных преимущественно встречаются ели, и они особенно хорошо подходят для промышленной переработки и производства.

Большую роль в промышленном использовании леса играет производство бумаги и целлюлозы. При этом леса Северного Рейна-Вестфалии и всей Германии в целом лишь в незначительной степени используются в немецкой промышленности, отмечает Das Erste. Почти 80% целлюлозы, необходимой для производства бумаги, Германии приходится импортировать. Сырьё для неё поступает из лесов едва ли не со всего мира.

Около 30-40% бумаги, которая используется в Германии, ввозят из Скандинавии, в первую очередь из Швеции и Финляндии. Однако там древесину зачастую только обрабатывают, а не заготавливают.

По использованию бумаги Германия в 2016 году занимала четвёртое место в мире, отставая лишь от Китая, США и Японии. Каждое пятое срубленное дерево по всему миру используется для изготовления бумаги. Почти половина всего объёма используемой в промышленности древесины идёт на бумагу и бумажную продукцию. Около 20% этого сырья берут из девственных реликтовых лесов, в том числе в Европе — и не всегда законно, подчёркивается в статье. По оценкам Всемирного фонда дикой природы, до 30% лесов по всему миру вырубается нелегально.

Часть Карпат в Румынии покрывают одни из последних реликтовых лесов в Европе. Но хотя многие национальные парки официально находятся под охраной, даже там постоянно осуществляется незаконная вырубка деревьев. Согласно отчёту Агентства по исследованию окружающей среды, 50% леса в Румынии вырубается нелегально. Затем древесину перерабатывают в строительный материал, дрова, древесные гранулы и фанеру для изготовления дешёвой мебели.

С 2013 года оборот древесины и древесной продукции регулируется Регламентом ЕС по лесоматериалам (EU Timber Regulation). Цель этого документа состоит в том, чтобы пресечь нелегальную торговлю древесиной на территории Евросоюза. Однако всеобъемлющего определения того, что следует считать незаконно поваленным лесом, не существует. У каждой страны на этот счёт есть собственные особые предписания. Поэтому Регламент ЕС по лесоматериалам тоже не является законом для всех европейских государств. Он скорее призывает европейских участников рынка брать на себя ответственность при доставке древесины и производстве продукции из неё, отмечает немецкий телеканал.