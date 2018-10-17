NTDTV: мёдом намазано — предпринимательский почин вернул к жизни уральскую деревню

Уральскую деревню Малый Турыш и столицу России разделяют 1600 километров. Когда-то хозяйства здесь процветали. Но в 1990-х люди начали уезжать, и всё пришло в упадок. Теперь же возродить былую жизнь деревеньки помогают молодая предприниматель Гузель Санжапова и её пасека.
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