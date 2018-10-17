NTDTV: мёдом намазано — предпринимательский почин вернул к жизни уральскую деревню

Предприниматель Гузель Санжапова открыла в заброшенной уральской деревне фабрику, на которой по особым технологиям деревенские бабушки производят крем-мёд, леденцы и варенье. Фабрика открыла для многих новые возможности, передаёт NTD. На полученные доходы Гузель также отремонтировала дорогу и построила детскую площадку, что уже привлекает в деревню новых жителей.

Уральскую деревню Малый Турыш и столицу России разделяют 1600 километров. Когда-то хозяйства здесь процветали. Но в 1990-х люди начали уезжать, и всё пришло в упадок. Теперь же возродить былую жизнь деревеньки помогают молодая предприниматель Гузель Санжапова и её пасека.

Несколько лет назад Гузель открыла фабрику, на которой по особым технологиям делают крем-мёд, леденцы и варенье.

ГУЗЕЛЬ САНЖАПОВА, предприниматель: Сначала первое, что мы сделали — попросили бабушек собирать для нас ягодки и сказали, что будем оплачивать сдельно за каждые пол-литра ягод. Так всё началось.

Работы в деревне нет, пожилые полагаются на пенсию и урожай с огорода. Фабрика открыла для людей новые возможности: бабушки теперь даже могут побаловать внуков.

МАРИАМ ПЯТЫГИНА, работница фабрики: Внукам-то, конечно — день рождения или что-то, всё равно подарки или денежки подкидываешь. Это так принято.

Гузель превратила свой бизнес в социальный проект. На доходы от фабрики отремонтировала дорогу и построила детскую площадку.

ГАЛИЯ ГАЛИМОВА, жительница деревни: И врачи к нам приехали, и что-то построили. И вот даже вода, например — не у всех же колодцы есть. Скважину Равиль сделал, кто поближе там, воду таскает оттуда. Вот это уже плюс хороший.

Девушка-предприниматель даже приглашала волонтёров, чтобы помогли очистить местную реку.

ГУЗЕЛЬ САНЖАПОВА: Мне изначально хотелось, чтобы этот бизнес приносил ещё какую-то пользу, кроме как деньги. То есть, мне хотелось видеть эту деревню другой! Потому что я приезжала сюда, первый раз я была в этой деревне, когда мне было шесть. И я очень хорошо помню, как большая часть домов, которые сегодня разрушены — они были живые и жилые.

На фабрике постоянно трудятся 20 местных жителей. А летом население деревни увеличивается с 50 до 200 человек: в сезон сбора ягод приезжают желающие подзаработать. Кроме того, в деревню из города перебрались несколько молодых семей с детьми.

В ближайших планах Гузель — построить общественный центр. Там будет зал для проведения праздников, компьютерный класс, а также мини-пекарня. Благодаря ей людям не придётся закупать хлеб в автолавке на неделю вперёд. В будущем владелица фабрики надеется открыть отель и создать инфраструктуру для экотуризма.

Дата выхода в эфир 16 октября 2018 года.