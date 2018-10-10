ET: сибирская тайга гибнет ради китайской мебельной промышленности

Китайские чёрные лесорубы или россияне, нанимаемые китайскими компаниями, активно уничтожают российские леса для продажи древесины в Китае, пишет Epoch Times. При этом отмечается, что незаконной вырубке леса способствует слабое развитие лесной промышленности в России.

Китайские лесозаготовки, осуществляемые как законными, так и незаконными способами, уничтожают российские леса, пишет Epoch Times.



Издание отмечает, что местные жители начали «войну» против незаконной вырубки сибирской тайги для продажи древесины в Китае.



«Такое создаётся впечатление, что продают нашу родину, вместе с землёй, лесом, вместе с нами», — приводит газета слова жительницы сибирского села Паспаул Людмилы Мысак.



«Я просто плакала, когда всё это увидела… у меня ком к горлу подкатывает», — призналась жительница села Кебезень на Алтае Антонина Распаева.



При этом местные жители утверждают, что сообщали о проблеме в прокуратуру, однако безрезультатно.



По данным продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, леса России занимают около 1,18 млрд га, что в 2010 году составляло 20% лесов мира. Тем не менее доля лесной промышленности в ВВП России составляет лишь 1,3%.



Издание отмечает, что именно слабое развитие отрасли способствует незаконной вырубке леса в России. Так, например, за срубленную сосну, чёрный лесоруб может получить около шести тыс. рублей, тогда как на законных основаниях мог бы получить в 10 раз меньше.



Вместе с тем Китай импортирует 31% древесины именно из России, которая, таким образом, является основным экспортёром этого сырья в Поднебесную. При этом активно развивающаяся мебельная индустрия Китая требует всё больше древисины. Опасения относительно того, что «китайцы могут вырубить весь лесной массив Сибири» вынудили жителей Иркутска и Красноярска подписать петицию с требованием запретить экспорт Россией древесины в Китай.



По словам жителей Сибири, большинство так называемых чёрных лесорубов, занимающихся незаконной вырубкой деревьев, китайцы. Однако не редко китайские компании нанимают для незаконной рубки деревьев и россиян. Издание подчёркивает, что отследить подобную деятельность — сложная задача. Чаще всего чёрные лесорубы орудуют в отдалённых районах. Кроме того, сказывается нехватка лесников, связанная с низким финансированием.



Ещё одной немаловажной проблемой является коррупция в пограничных службах. Так, весьма распространено взяточничество в обмен на фабрикацию документов, позволяющих лесорубам орудовать в охраняемых районах. Однако, несмотря на то, что российские чиновники получают от китайских компаний «сказочные» суммы, абсолютное большинство местных жителей не извлекают никакой выгоды из незаконной вырубки российского леса.



По словам ряда исследователей, Сибирь постепенно превращается в «белую Африку», где всё сильнее ощущается китайское финансовое давление с целью получения доступа к натуральным ресурсам. Что, как отмечает издание, является скрытой целью китайской программы «Один пояс и один путь».



Инициатива, о которой впервые было объявлено в 2013 году, подразумевает финансирование инфраструктурных проектов в более чем 60 странах. Таким образом Китай стремится создать торговые пути и увеличить влияние в Юго-Восточной Азии, Африке, Европе и Латинской Америке, пишет Epoch Times.



Кроме того, в 2015 году было объявлено о том, что одной из целей инициативы станет налаживание морских и наземных логистических систем между Россией и провинциями на севере Китая.