BarentsObserver: северян возмутил московский мусор

Жители Северо-Запада России выступили против планов властей по строительству огромного мусорного полигона в Архангельской области, где предполагалось принимать и часть отходов из российской столицы. По мнению северян, Москве нужно самостоятельно организовать переработку своих коммунальных отходов, а не везти их в другие регионы, пишет Barents Observer.

Около 25 тысяч человек приняли участие в крупнейшей волне протестов в России после 2011 года, когда люди выходили на улицы против итогов выборов. Строительство огромного мусорного полигона в посёлке Шиес в глубине архангельских лесов на границе с Республикой Коми объединило представителей разных партий, экологических организаций и других общественных движений.

«Мусор из Москвы может уничтожить не только экологию в Шиесе, но и в целом природу Архангельской области», — заявил в интервью BarentsObserver Александр Фельдт. Уроженец Архангельска Фельдт объясняет возможность массовых протестов тем, что они не направлены против режима: «Здесь собрались люди из разных групп и партий, политические партии, например коммунисты, сторонники Навального, экологи, СМИ и обычные граждане, которые раньше не занимались политикой».

По его оценкам, в демонстрациях в эти выходные приняли участие около 30 тысяч человек. Основные митинги прошли в Архангельске и Северодвинске. Помимо этого, местные акции также состоялись в 19 городах и деревнях Архангельской области и 27 населённых пунктах Коми, Карелии и в Санкт-Петербурге.

В Норвегии экологическая организация «Природа и молодёжь» провела демонстрацию у российского посольства в Осло. «Мы хотим направить сигнал поддержки и солидарности всем людям, протестующим против этих разрушительных мусорных свалок. Международное сообщество обращает внимание на их протест, и мы следим за ситуацией», — сказал в интервью BarentsObserver Улав Ага из организации «Природа и молодёжь». Он призывает российские власти прислушиваться к требованиям людей в Архангельской области.

Жители Северо-Запада России дают ясно понять: Москве нужно самой заняться собственными коммунальными отходами и начать переработку. На первом этапе строительства полигона, которое уже началось в Шиесе, потребуется участок площадью 300 гектаров. После завершения строительства он сможет принимать примерно 6% коммунальных отходов российской столицы. Однако местные жители опасаются, что это только начало. «Переработка стоит дорого, и её сложно организовать. Легче создавать все больше полигонов», — говорит Александр Фельдт.

Отходы из Москвы повезут на север по железной дороге. «Экологи заявляют, что в Архангельской области из-за утечек с полигона загрязнение может попасть в болота, а оттуда в речную систему Северной Двины», — объясняет Фельдт.

Северная Двина — это крупнейшая река на Северо-Западе России. Она впадает в Белое море. Экологическая природоохранная организация «Поморье — не помойка» опубликовала карту с указанием 42 мест, где в воскресенье прошли акции протеста.

По мнению Фельдта, есть надежда остановить планы Москвы по отправке мусора в Архангельскую область: «Протесты хорошо организованы, а юристы и экологи занимаются юридическим документами. И теперь после воскресных митингов о проблеме говорят более двухсот СМИ, даже центральные каналы».

«Протесты будут продолжаться. Так что да, мы надеемся на успех — переработку мусора с помощью настоящих современных технологий, чтобы сохранить природу», — говорит Фельдт с оптимизмом.

Дата публикации 06 декабря 2018 года.