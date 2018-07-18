Обозреватель: Киеву предрекли мусорный апокалипсис

Экологи прогнозируют для Киева экологическую катастрофу из-за полигона твёрдых бытовых отходов, который уже 30 лет постоянно отравляет окружающую среду. Как пишет «Обозреватель», несмотря на то что власти признали: на полигоне существует потенциальная угроза возникновения чрезвычайной ситуации техногенного характера, сейчас не делается никаких движений ни в направлении строительства мусороперерабатывающего завода, ни в направлении поиска альтернатив этому полигону.

Под Киевом назревает большая мусорная катастрофа. Как пишет «Обозреватель», полигон твёрдых бытовых отходов №5, который функционирует уже более 30 лет, постоянно отравляет окружающую среду и людей, проживающих рядом.

Издание отмечает, что общая площадь свалки составляет 63,7 га. Сейчас там собралось более 10 млн тонн бытовых отходов. За годы эксплуатации высота мусорного слоя поднялась до 90 м, что равняется высоте 27-этажного дома. После очередного периода дождей экологи сообщают о новых утечках с полигона опасных веществ.

«Этот полигон не был оборудован бетонным каркасом. Дождевая вода, которая просачивается сквозь мусор и образует фильтрат, попадает в почву и подземные воды. Это отравляет колодезную воду, которую пить просто опасно. В ней содержатся различные кислоты, щелочи, вредные микробы, нефтепродукты, тяжёлые металлы и тому подобное. По сути, это экологическая катастрофа радиусом 10—15 километров вокруг свалки», — пояснил директор Киевского эколого-культурного центра Владимир Борейко.

Он также опасается, что во время следующего сильного ливня грунтовая дамба, которая окружает свалку и через которую просачивается фильтрат, и вовсе не выдержит. Тогда масштабы экологической катастрофы будут значительно больше.

Издание рассказывает, что много лет районная и сельская власть обращалась к Киеву с требованием решить проблему свалки. Но только в октябре 2016 года Киевский горсовет официально признал, что на полигоне существует потенциальная угроза возникновения чрезвычайной ситуации техногенного характера.

Согласно соответствующему решению Киевского горсовета, с 1 октября 2018 года полигон должен быть полностью закрыт, то есть мусор туда больше не будет завозиться. Однако, по словам главы Подгорцевского сельсовета Сергея Кравченко, сейчас не делается никаких движений ни в направлении строительства мусороперерабатывающего завода, ни в направлении поиска альтернатив этому полигону.

Местное население, которое уже давно страдает от загрязнения окружающей среды, настроено радикально. По словам сельского головы, местные жители обязательно отреагируют в случае продолжения своза мусора. Правда, какой будет эта реакция, прогнозировать сложно.

Экологи называют два очевидных пути действий. Создание нового полигона, оборудованного в соответствии с природоохранным законодательством, либо открытие завода по переработке киевских отходов.

Однако, по словам Владимира Борейко, ни одна районная или областная рада не согласится на создание полигона на её территории. В то же время при наличии политической воли завод по переработке отходов можно ввести в действие за пару лет. Но тем временем Киеву придётся договариваться о приёме отходов с другими полигонами в области, поскольку с октября полигон в Подгорцах официально будет закрыт.