Hürriyet: «обещаний не нарушаем» — Турция не поддастся давлению США в сделке о покупке российских С-400

Через несколько дней американская делегация прибудет в Турцию, чтобы, в частности, выразить беспокойство Вашингтона относительно покупки Анкарой российских С-400, сообщает Hürriyet Daily News. Как заявил, однако, глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу, Турция не поддастся давлению США и ни в коем случае не откажется от сделки с Россией, отмечает издание.

На следующей неделе американская делегация прибудет в Турцию, чтобы, в частности, «выразить беспокойство» Соединённых Штатов относительно покупки Анкарой российского зенитно-ракетного комплекса С-400, сообщает Hürriyet Daily News.

Буквально недавно, напоминает турецкое издание, США предложили Турции приобрести взамен российских С-400 американские ЗРК Patriot. Анкара же, в свою очередь, дала понять, что готова купить системы ПВО США, но только не при условии отмены сделки с Москвой.

Соединённые Штаты уже давно призывают Турцию отказаться от покупки российских С-400, поскольку они будут представлять угрозу для безопасности полётов американских истребителей пятого поколения F-35, уточняет журналист Hürriyet Daily News.

В ноябре же 2018 года в Пентагоне и вовсе рекомендовали исключить Турцию из программы производства F-35, если Анкара не откажется от своих планов закупить у России системы противовоздушной обороны, подчёркивает турецкое издание.

Как заявил же на днях министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, Анкара никогда не поддастся давлению Соединённых Штатов и не откажется от покупки российских С-400 в пользу размещения американских ЗРК Patriot.

«Покупка С-400 — сделка решённая. Мы никогда не нарушаем данных обещаний», — заверил глава турецкой дипломатии.