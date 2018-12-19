Bloomberg: Вашингтон намерен сорвать сделку по продаже С-400 Турции — с помощью своих «Патриотов»

В попытке остановить сделку по продаже российских С-400 Турции, администрация Трампа предложила Анкаре приобрести американские ЗРК Patriot, пишет Bloomberg. Как отмечает агентство, учитывая, что Госдепартамент США уже одобрил эту инициативу, это может стать первым шагом к восстановлению американо-турецких отношений.

Госдепартамент США уведомил конгресс о предложении продать зенитные ракетные комплексы Patriot Турции, что может стать прорывом в отношениях с Анкарой, которая в последнее время занималась сближением с Москвой, пишет Bloomberg.



Потенциальная сделка по продаже ЗРК совместного производства компаний Raytheon и Lockheed Martin суммой в $3,5 млрд может стать элементом «гамбита» администрации Трампа, которая пытается заставить Турцию отказаться от покупки российских ракетных комплексов С-400.



В последние несколько лет отношения между Турцией и США обострились, в том числе и по той причине, что правительство президента Реджепа Тайипа Эрдогана становилось всё более авторитарным. Кроме того, Анкара выступает против того, чтобы США оказывали помощь курдскому ополчению в Сирии.



«Эта сделка невероятно важна, потому что всего несколько месяцев назад аналитики предрекали крах американо-турецких отношений, история которых насчитывает более 70 лет, — считает директор турецкой программы при Вашингтонском институте ближневосточной политики Сонер Кагаптай. — Это говорит о том, что в отношениях Анкары и Вашингтона может начаться новая фаза».



Попытки чиновников администрации Трампа наладить отношения с Турцией упираются в разногласия, которые касаются намерения Анкары приобрести российские С-400. Турция — это важнейший партнёр США в рамках программы по производству малозаметных истребителей F-35, так как запчасти к этому самолёту должны были производить 10 турецких компаний.



В то же время С-400 были созданы для эффективного поражения самолётов США и возглавляемой ими коалиции. Американские чиновники опасаются, что технологии, используемые в ходе строительства F-35 и способные обеспечить живучесть этого самолёта под огнём С-400 могут попасть не в те руки и усилить российское ПВО, если Турция завладеет как российскими комплексами, так и американскими технологиями.



Белый дом и несколько членов конгресса выступили против того, чтобы в распоряжении Турции были как F-35, так и С-400, так как компьютеры российского комплекса могут теоретически передать России важнейшие сведения о самолёте. В то же время американские законодатели заблокировали сделку по продаже «Патриотов», опасаясь, что таким образом они наградят Турцию за «плохое поведение».



Тем не менее, по данным источников Bloomberg, оппозиция в конгрессе смягчила свою позицию по этому вопросу после того, как администрация сообщила, что если Турция приобретёт С-400, то против неё санкции будут введены в любом случае.



В прошлом месяце глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу сообщил, что Анкара рассматривала вариант с покупкой «Патриотов», однако ей не удалось добиться согласия Вашингтона. Кроме того, он заявил, что сделку по покупке С-400 уже не отменить, добавив, однако, что не исключает возможности приобретения американской техники в будущем.



В последние несколько недель Турция приложила серьёзные усилия, чтобы минимизировать ущерб от покупки С-400. По данным источников агентства, Анкара предложила США вариант решения этого кризиса, в рамках которого американские специалисты получили бы возможность изучить российские С-400.



Тем не менее, сделку по продаже «Патриотов» в любом случае должен одобрить конгресс. В рамках соглашения Турция может всего получить до 140 ракет «Патриот», а также радары и станции наземного управления.



На данный момент Турция пока не сообщила о намерении отказаться от С-400. В то же время Анкара заявила, что в рамках сделки по покупке «Патриотов» она хотела бы получить соответствующие технологии. Тем не менее США эту просьбу могут и отклонить, подводит итог Bloomberg.