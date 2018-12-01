Bloomberg: Турцию вынуждают выбирать между российскими ЗРК и американскими истребителями

Турция не получит американские истребители F-35, если страна завершит процесс покупки российских ЗРК С-400, заявил Bloomberg американский сенатор Джеймс Инхоф. Он отметил, что Анкаре необходимо сделать выбор между Россией и Западом. По мнению военного эксперта Стивена Залоги, такая реакция Вашингтона может быть вызвана опасениями, что российские специалисты смогут анализировать турецкие F-35 и найти слабые места в их антирадарной защите.

Правительство Турции должно выбрать между покупкой российских противоракетных систем и сотрудничеством с самой дорогостоящей программой США по поставке истребителей F-35, пишет Bloomberg, ссылаясь на слова нового председателя комитета Сената США по вооружённым силам, Джеймса Инхофа.

«Если Турция хочет остаться в программе F-35, она должна отказаться от получения российских систем С-400», — заявил Инхоф. Как напоминает издание, Турция участвовала в программе по разработке и развитию истребителей F-35 с 2002 года. Анкара инвестировала в проект более миллиарда долларов и планировала закупку 100 самолётов.

Инхоф также отметил, что Турция является для США важным партнёром по НАТО, но при этом, она должна вести себя в соответствии с этим статусом. «Турция должна сделать выбор между Россией и Западом. Если она продолжит процесс покупки С-400, её ждут последствия», — подчеркнул сенатор.

Bloomberg также приводит мнение эксперта по ракетам из Teal Group Стивена Залоги, который считает, что недовольство НАТО и США вызвано, в первую очередь тем, что покупка таких сложных систем как С-400 обычно подразумевает приглашение специалистов из страны-производителя (то есть, из России) для обучения и контроля. Кроме того, Залога сообщил, что «существует беспокойство, по поводу того, что турки позволят российским специалистам испытать радары С-400 против турецких F-35, с целью свести на нет антирадарные свойства американского истребителя».