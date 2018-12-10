Deutschlandfunk: Запад наблюдает за сближением России и Турции с нарастающим беспокойством

Сотрудничество между Россией и Турцией продолжает развиваться: кризис в отношениях в прошлом, сообщает Deutschlandfunk. Кооперация двух стран протекает в энергетической сфере, в торговле и даже в сфере вооружений. При этом между Москвой и Анкарой остаются спорные вопросы, но они выносятся за рамки отношений. Издание отмечает, что на Западе российско-турецкое сближение вызывает беспокойство.

После серьёзного обвала курса турецкой лиры и сообщений о резком росте инфляции президент Турции Реджеп Эрдоган в середине ноября, наконец, получил возможность озвучить хорошую новость, пишет Deutschlandfunk. Совместно с Владимиром Путиным он открыл важный отрезок газопровода «Турецкий поток».

Таким образом, со следующего года российский газ будет поставляться через Турцию в Западную Европу, и Россия больше не будет зависеть от транзита голубого топлива через Украину. Эрдоган использовал торжественное открытие газопровода как возможность похвалить отношения с Россией: «Россия является для нас проверенным и надёжным другом, а также важным поставщиком газа. И за это сотрудничество мы не должны отчитываться перед третьими странами».

Издание отмечает, что ни с кем из лидеров других государств Эрдоган не встречается так часто, как с Путиным, хотя отношения между Москвой и Анкарой ещё три года назад переживали кризис. Осенью 2015 года турецкий истребитель сбил российский штурмовой самолёт на турецко-сирийской границе, после чего Россия ввела против Турции санкции. Спустя полгода Реджеп Эрдоган принёс официальные извинения.

С тех пор сотрудничество между двумя странами бурно развивается, причём не только в энергетике и торговле, но и в обороне. Турция, несмотря на все предупреждения со стороны НАТО, заказала у России ЗРК С-400. Постпред США при НАТО Кэй Бейли Хатчисон отметила по этому поводу: «мы очень обеспокоены системами С-400, которые Турция хочет приобрести. Это стало бы серьёзным ударом, поскольку нанесло бы вред совместимости самолётов и вооружений НАТО».

Как пишет Deutschlandfunk, США опасаются того, что Россия с помощью С-400 сможет собрать данные об американском истребителе F-35, поэтому поставки этих самолётов в Турцию были приостановлены. Однако Анкара непреклонна: уже в следующем году в страну должны прибыть первые С-400.

Чем хуже отношения Эрдогана с Западом, тем больше единения он демонстрирует со своим другом Владимиром Путиным. Поэтому за скобки выносятся спорные моменты двусторонних отношений, к примеру, Сирия. Турецкий политолог Серхат Гювен считает, что в сирийском вопросе Москва переиграла Анкару, потому что её целью было сохранить Асада у власти (целью Турции же, напротив, свергнуть его), и Москва этого добилась.

Издание пишет, что Эрдоган может назвать успехом тот факт, что ему удалось предотвратить штурм приграничного города Идлиб правительственными войсками Сирии. В таком случае миллионы людей могут бежать в Турцию. Однако эта уступка Путина, как полагают на Западе, служит одной цели — вбить клин между Турцией и странами Запада, в то время как за российско-турецким сближением на Западе наблюдают с нарастающим беспокойством.