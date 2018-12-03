Fox News разглядел на спутниковых снимках новые С-400 в Крыму

Россия развернула на военной базе в крымском Джанкое несколько ракетных комплексов С-400, пишет Fox News со ссылкой на данные эксклюзивных спутниковых снимков. Как отмечает канал, подготовка к размещению С-400 началась ещё задолго до инцидента в Керченском проливе, который привёл к обострению отношений между Москвой и Киевом.

Россия развернула на военной базе в крымском Джанкое несколько ракетных комплексов С-400, пишет Fox News со ссылкой на попавшие в его распоряжение эксклюзивные спутниковые снимки.

Судя по фотографиям, инфраструктура для С-400 была подготовлена в последние несколько месяцев — задолго до недавнего инцидента в Керченском проливе, который привёл к обострению отношений между Москвой и Киевом.

По мнению канала, воскресный снимок подтверждает наличие на базе ракетных комплексов. Восемь установок, которые разделили на четыре группы, находятся в юго-западной части базы. По соседству с ними видны два радара и несколько грузовиков.

Ракета С-400 обладает радиусом поражения в 400 км и бьёт на высоту до 30 км. Комплексы предназначены для поражения целого спектра воздушных целей, начиная от самолётов и кончая крылатыми и баллистическими ракетами.