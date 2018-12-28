Press TV: Турция не позволит США изучать российские С-400

В Турции заверили российскую сторону, что не предоставят США доступ к изучению российских зенитно-ракетных комплексов С-400, сообщает Press TV. На сайте телеканала отмечается, что Анкара получит С-400 в своё распоряжение уже в конце 2019 — начале 2020 года.
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заверил посла России в Анкаре Алексея Ерхова в том, что страна не предоставит США возможности изучения российского зенитно-ракетного комплекса С-400, передаёт Press TV.
Ранее, как сообщается на сайте телеканала, стало известно о том, что в Анкаре намерены открыть США доступ к С-400, которые Турция получит от России в ближайшее время. Ожидается, что поставка российских комплексов начнётся уже в конце 2019 — начале 2020 года.
При этом расчёт за покупку будет произведён в российских рублях или турецких лирах, так как, по словам президента России Владимира Путина, если расчёты будут проведены в долларах, то они не пройдут.
Кроме того, Путин критиковал использование доллара в качестве инструмента давления, добавив, что Россия совместно со своими партнёрами работает над созданием независимой платёжной системы.
Press TV подчёркивает, что Турция при помощи С-400 намерена укрепить свою воздушную безопасность. Особую важность эта покупка приобрела после того, как в 2015 году Вашингтон решил убрать противоракетный комплекс Patriot с сирийско-турецкой границы, что, по мнению Анкары, ослабило оборону Турции.
«Мы не только купим С-400 и будем хранить их на складе. При необходимости мы используем их. Это оборонные комплексы. Что ещё делать с ними, если не использовать?» — заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.
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