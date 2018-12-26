Press TV: Турция не считает покупку «Патриотов» альтернативой сделки по С-400

01:35
Букмекеры: «Ливерпуль» не сможет разгромить «Ньюкасл» в 19-м туре АПЛ
Букмекеры считают, что «Ливерпуль» не сумеет победить «Ньюкасл» с разницей в три и более мячей в матче 19-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
01:35
В США умер восьмилетний ребёнок, находившийся в центре содержания нелегалов
В США умер ещё один ребёнок из Гватемалы, задержанный американскими властями вместе с его отцом при попытке нелегального пересечения границы. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на Таможенно-пограничную службу США.
01:22
В Таиланде нашли двух российских туристов, заблудившихся в лесу
В Таиланде нашли двух российских туристов, потерявшиеся в лесу Пханг Нга, сообщает The Nation.
01:08
SANA: в результате ракетной атаки под Дамаском пострадали трое военных
В результате ракетной атаки ВВС Израиля под Дамаском пострадали трое сирийских военнослужащих.
00:59
Госдеп выразил соболезнования в связи с атакой на здание МИД Ливии
Соединённые Штаты выразили соболезнования в связи с вооружённой атакой на МИД Ливии в центре Триполи, в результате которой погибли три человека.
00:45
Доступ в Кремль и мавзолей Ленина закроют 26 декабря из-за общероссийской ёлки
Доступ к мавзолею Ленина и Московскому Кремлю будет закрыт в среду, 26 декабря, в связи с проведением в Кремлёвском дворце общероссийской ёлки. Об этом сообщает пресс-служба ФСО.
00:29
Путин: Парижское соглашение не несёт угроз для развития России
Российский лидер Владимир Путин сообщил, что не видит в настоящее время угроз промышленному развитию России от реализации Парижского соглашения по климату. Об этом глава государства заявил в ходе встречи с лидером «Справедливой России» Сергеем Мироновым.
00:14
Депутат Рады прокомментировал расширение санкций против Украины
Депутат Верховной рады от «Оппозиционного блока» Александр Вилкул прокомментировал попадание в российский список лиц, в отношении которых будут применяться специальные ограничительные меры.
00:03
В Челябинской области проводят проверку после предполагаемого нападения медведя на человека
В Челябинской области проводят доследственную проверку после предполагаемого нападения медведя на человека, сообщает URA.RU.
00:02
В Куйбышеве задержали социально опасного пациента, сбежавшего из новосибирской психбольницы
В Куйбышеве задержали социально опасного пациента, сбежавшего из новосибирской психиатрической больницы. Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на ГУ МВД России по региону.
00:02
InStat не включил обладателя «Золотого мяча» Модрича в символическую сборную по итогам года
Компания спортивной аналитики InStat, занимающаяся профессиональной статистикой, объявила символическую сборную по итогам 2018 года.
23:59
В Курганской области завершили расследование дела о гибели пятилетнего ребёнка под поездом
В Курганской области завершили расследование дела о гибели пятилетнего мальчика под поездом, сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу Уральского следственного управления на транспорте СК России.
23:58
Силы ПВО Израиля перехватили запущенную со стороны Сирии ракету
Израильские системы противовоздушной обороны среагировали на запущенную со стороны Сирии зенитную ракету.
23:56
Бас-гитарист «Кино» прокомментировал планы выпустить забракованный альбом группы
Бас-гитарист «Кино» Игорь Тихомиров в беседе с телеканалом «Звезда» прокомментировал планы выпустить забракованный альбом группы.
23:54
Эксперт прокомментировал слова депутата бундестага о «Северном потоке — 2»
Политолог Александр Асафов прокомментировал RT заявление депутата бундестага Юргена Триттина о том, что реализация проекта газопровода «Северный поток — 2» приведёт не к зависимости Европы от России, а к взаимозависимости обеих сторон.
23:49
Экс-глава района Екатеринбурга вышел по УДО
Экс-глава Верх-Исетского района Екатеринбурга Александр Бреденко получил условно-досрочное освобождение. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на сайт Тагилстроевского суда Нижнего Тагила.
23:48
На Северном Кавказе начались полевые занятия артиллеристов по новой методике
Артиллерийские подразделения 58-й общевойсковой армии Южного военного округа приступили к полевым занятиям по новой методике на Северном Кавказе, сообщает Nation News со ссылкой на пресс-службу ЮВО.
23:47
В Петербурге ужесточили контроль за очисткой крыш
В Санкт-Петербурге ужесточили контроль за очисткой крыш, сообщает «ПолитЭксперт» со ссылкой на пресс-службу администрации города.
23:47
В ЯНАО суд вынес приговор участнику бунта в изоляторе
Новоуренгойский суд вынес приговор участнику бунта в изоляторе временного содержания, сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Ямало-Ненецкого автономного округа.
23:45
Обвиняемому в поджоге церкви в Свердловской области грозит до пяти лет колонии
Прокуратура города Верхняя Пышма передала в суд дело против 20-летнего жителя Екатеринбурга, обвиняемого в поджоге церкви в монастыре Ганина Яма, сообщает URA.RU.
23:45
Дабл-дабл Адетокунбо помог «Милуоки» переиграть «Нью-Йорк» в НБА
«Милуоки Бакс» одержал победу над «Нью-Йорк Никс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
23:41
В Госдуме прокомментировали расширение санкций России против Украины
Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик в беседе с газетой «Известия» прокомментировал расширение санкций России в отношении Украины.
23:40
В Самаре вынесли приговор врачу по делу о смерти пациентки
В Самаре вынесли приговор акушеру-гинекологу по делу о смерти пациентки, родившей троих детей. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на сайт СУ СК России по области.
23:39
Тела четырёх человек найдены в квартире в Ульяновске
Следственный комитет возбудил уголовное дело после обнаружения тел четырёх человек, в том числе двух детей, с огнестрельными ранениями в Ульяновской области.
23:33
В Новосибирске открыли центр спортивной гимнастики
В Новосибирске состоялась церемония открытия центра подготовки по спортивной гимнастике имени Евгения Подгорного, сообщает портал ВашГород.ру со ссылкой на пресс-службу правительства.
23:31
Фрегат «Адмирал Эссен» возвращается в Севастополь после выполнения задач в Средиземном море
Фрегат «Адмирал Эссен» Черноморского флота возвращается в Севастополь после выполнения задач в составе постоянной группировки ВМФ России в Средиземном море.
23:30
В Севастополе осудили 19 членов преступной группы за организацию азартных игр
Ленинский районный суд Севастополя вынес приговор в отношении 19 членов преступной группы по делу об организации азартных игр.
23:26
«Салават Юлаев» поместил в список отказов чемпиона мира по хоккею среди юниоров Филатова
Уфимский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Салават Юлаев» отправил в список отказов нападающего Никиту Филатова.
23:25
Более 65 рейсов отменены и задержаны в аэропортах Москвы
Более 65 рейсов задержаны или отменены в московских аэропортах. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписания».
23:12
Силы ПВО Сирии сбили несколько ракет над Дамаском
Средства ПВО Сирии отразили атаку нескольких ракет в западной части Дамаска, сообщило гостелевидение САР.
23:02
«Крылья Советов» приобретут восемь футболистов в зимнее трансферное окно
Председатель совета директоров самарского футбольного клуба «Крылья Советов» Дмитрий Шляхтин рассказал, что в зимнее трансферное окно коллектив пополнят восемь новичков.
23:00
Десять авиарейсов задержаны в Волгограде из-за сильного снегопада
По меньшей мере десять рейсов задержали в аэропорту Волгограда из-за сильного снегопада.
22:51
Российская гимнастка Мустафина планирует выступить в многоборье на весенних этапах Кубка мира
Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике россиянка Алия Мустафина рассказала о своём намерении выступить в многоборье на чемпионате России и весенних этапах Кубка мира.
22:45
В Москве пешеход погиб после попадания под снегоуборщик
Молодой человек попал под снегоуборочный трактор в Москве, в результате чего он погиб. Об этом заявили в пресс-службе ГИБДД по столице.
22:37
СМИ: «Спартак» уведомил Ерёменко о намерении расстаться с ним
Руководство московского «Спартака» сообщило полузащитнику команды Роману Ерёменко о том, что клуб не рассчитывает на него в дальнейшем.
22:28
В Кремле подтвердили договорённость о новой встрече Путина и Лукашенко
В Кремле подтвердили, что российский и белорусский лидеры Владимир Путин и Александр Лукашенко условились провести ещё одну встречу до конца года.
22:24
Прядкин рассказал, кого считает лучшими футболистами 2018 года в России
Исполняющий обязанности президента Российского футбольного союза (РФС) и по совместительству глава Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин назвал тройку лучших игроков 2018 года в России.
22:13
В бундестаге заявили о «взаимозависимости» из-за «Северного потока — 2»
Реализация проекта газопровода «Северный поток — 2» приведёт не к зависимости Европы от России, а к взаимозависимости обеих сторон. Об этом заявил депутат бундестага, член комитета по иностранным делам Юрген Триттин.
22:05
Поветкин рассказал о подготовке к бою, который должен состояться в апреле
Российский боксёр Александр Поветкин рассказал о своём восстановлении после операции на локтях обеих рук.
21:57
Володин предложил провести анализ эффективности норм Конституции
Спикер Государственной думы Вячеслав Володин предложил провести анализ эффективности работы норм Конституции при участии экспертов, учёных и судей Конституционного суда.
21:53
СМИ: Экс-тренер сборной России по футболу может возглавить «Рому»
Бывший тренер сборной России по футболу Кристиан Пануччи, который являлся помощником в национальной команде специалиста Фабио Капелло, стал претендентом на пост наставника клуба итальянской Серии А «Рома».
21:52
Роспотребнадзор напомнил о пользе жирной рыбы в зимнее время
Роспотребнадзор рекомендует употреблять больше продуктов, содержащих «полезные» жиры и углеводы, в зимнее время. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на сайт службы.
21:49
Более 850 сирийских беженцев вернулись на родину из Ливана и Иордании за сутки
Более 850 сирийских беженцев вернулись на родину из Ливана и Иордании за минувшие сутки, сообщает ФАН со ссылкой на информационный бюллетень центра приёма, распределения и размещения беженцев.
21:46
Мединский призвал увеличить финансовую помощь российскому кино
Государство должно увеличить финансовую помощь российскому кино и усилить его защиту на фоне сопротивления «голливудского лобби». Об этом заявил глава Минкультуры России Владимир Мединский.
21:45
ФАС завела дело против 13 фирм, отказавшихся вывозить ТКО в Челябинске
В Челябинске завели дело против 13 фирм, отказавшихся вывозить твёрдые коммунальные отходы в сентябре. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на управление Федеральной антимонопольной службы по региону.
21:42
В Тюмени вновь отменили часть междугородных рейсов из-за морозов
Тюменский автовокзал вновь отменил часть междугородных рейсов из-за морозов, сообщает URA.RU со ссылкой на отдел эксплуатации предприятия.
21:41
Президент «Урала» заявил, что ответный матч Кубка России по футболу со «Спартаком» может пройти в манеже
Президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов заявил, что ответный матч четвертьфинала Кубка России по футболу с московским «Спартаком» может состояться в манеже, если температура в Екатеринбурге опустится ниже -15 °C.
21:37
В Москве появились карты «Тройка» в виде наклеек и вкладышей
В Москве появились транспортные карты «Тройка» в виде наклеек и вкладышей, сообщает портал мэра и правительства.
21:31
Путин и Лукашенко договорились повторно встретиться до Нового года
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились провести ещё одну встречу до Нового года, чтобы принять решения, которые «не терпят отлагательств».
21:18
Экс-тренер «Спартака» Каррера рассказал о самом важном матче в своей жизни
Бывший главный тренер московского «Спартака» итальянец Массимо Каррера, который, будучи игроком, выступал за туринский «Ювентус», назвал самый важный матч в своей жизни.