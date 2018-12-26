Press TV: Турция не считает покупку «Патриотов» альтернативой сделки по С-400

Возможная закупка Анкарой американских зенитно-ракетных комплексов Patriot никак не повлияют на соглашения о приобретении страной российских систем С-400. С таким заявлением выступил пресс-секретарь турецкого президента Ибрагим Калын. По словам чиновника, эти сделки - два параллельных процесса, передаёт PressTV.

Анкара может приобрести американские зенитно-ракетные комплексы Patriot, но это не повлияет на её решение закупить российские системы С-400. С таким заявлением выступил пресс-секретарь турецкого президента Ибрагим Калын, сообщает Press TV.

«Мы не закрываем двери перед Patriot. Всё зависит от цены, возможности передачи технологий, совместного производства и других четырёх-пяти важных пунктов... От России мы получили лучшие предложения. Если США предоставит нам хорошие условия, мы их тоже оценим», — подчеркнул чиновник.

По его словам, покупка американских ракет стоимостью $3,5 млрд. не станет заменой российским системам. «На поставки С-400 это никак не повиляет, они начнутся в 2019 году. Это не альтернатива, а два параллельных процесса», — пояснил Калын.

Россия и Турция подписали окончательное соглашение о поставке С-400 в декабре 2017 года. Сделка вызвала беспокойство среди союзников страны по НАТО. Они утверждали, что российские ЗРК не совместимы с системами альянса и что их покупка может помешать Анкаре получить американские истребители F-35.

По некоторым данным, прежде чем заключить сделку с Москвой, турецкие военные отказались от покупки аналогичных систем у Китая. Пойти на отказ от договора Анкара была вынуждена под давлением Вашингтона, утверждает Press TV.