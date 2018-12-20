Al Jazeera: Турция и Россия поддерживают тесные связи, несмотря на все различия

Убийство в Анкаре российского посла Андрея Карлова не смогло сорвать улучшение отношений России и Турции, сообщает Al Jazeera. Отмечается, что потепление отчасти может быть вызвано ухудшением отношений Турции с Западом, а также с нахождением двумя Москвой и Анкарой общей цели в Сирии.

Россия и Турция поддерживают весьма тесные связи, несмотря на ряд весьма болезненных для двусторонних отношений инцидентов, как то убийство в Анкаре российского посла Андрея Карлова два года назад, пишет Al Jazeera.

Несмотря на членство Турции в НАТО и надежду на скорое вступление в ЕС, после падения СССР Анкара и Москва сблизились. Однако ровно два года назад 19 декабря 2016 года связи двух стран оказались под угрозой из-за убийства Карлова.

Перед выстрелом убийца российского посла выкрикнул: «Помните Алеппо», что стало причиной рождения слухов о связи убийства с российским военным присутствием в Сирии.

Тем не менее, президент России Владимир Путин назвал подобные заявления «провокацией, направленной на срыв нормализации российско-турецких отношений и на срыв мирного процесса в Сирии», с чем согласился его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган.

Это случилось почти через год после того, как Турция сбила российский самолёт в Сирии, что также поставило под угрозу отношения двух стран.

«Они стреляли в солдат и самолёты друг друга, был убит посол и они по разные стороны баррикад в гражданской войне. Это повредило бы долгосрочным отношениям, если бы случилось между Турцией и любой другой страной. Но несмотря на все их различия, Россия и Турция сейчас очень близки», — приводит Al Jazeeraслова аналитика Фонда исследований экономической политики Турции Селима Кору.

Множество аналитиков сходятся в том, что подобное потепление отчасти вызвано проблемами в отношениях Турции с западными странами. В частности, речь идёт о поддержке, которую оказывают США Рабочей партии Курдистана, борющаяся за политические права курдов в Турции.

«Это давнее оскорбление турецкой политике, турецкому государству и турецким интересам», — отмечает Кору.

По мнению профессора международных отношений стамбульского Университета Коч Сенера Актюрка, Москве и Анкаре всё же удалось найти общую цель в Сирии.

«И Россия, и Турция чувствуют угрозу со стороны различных местных группировок, которые последние несколько лет поощряют и поддерживают США», — сказал Актюрк.

Кроме того, на отношениях Турции и Запада сказались отсутствие поддержки в адрес Эрдогана после провала попытки военного переворота 2016 года и неспособности США экстрадировать Фетхуллаха Гюллена, которого Анкара обвиняет в его организации. При этом именно Путин первым из мировых лидеров нанёс визит турецкому президенту.

«Важнейшими поворотными моментами стали заявление Рабочей партии Курдистанао тотальном наступлении против Турции в июле 2015 года и неудавшаяся попытка переворота, осуществлённая движением Гюлена в июле 2016 года», — добавил Актюрк.

Тесные связи между Россией и Турцией находят своё отражение в растущем числе российских туристов, предпочитающих каждое лето загорать на пляжах Антальи и оборонном сотрудничестве двух стран. Так, в прошлом году Турцию посетили чуть менее 5 млн россиян. Ожидается, что в этом году их число возрастёт. Кроме того, страны договорились о поставке в Турцию российских зенитных ракетных систем С-400.

За последние два года лидеры двух стран провели более более десятка встреч. Так, вместе со своим иранским коллегой Хасаном Рухани им удалось создать зоны деэскалации в Сирии.

Тем не менее, США и ЕС остаются важнейшими рынками сбыта турецких товаров, а Москва и Анкара всё же расходятся по ряду вопросов, в частности в Сирии и Крыму.

«Турция — западный актор. Её внешняя политика и потребности безопасности означают, что он останется в западном лагере. Но с Россией нужно работать и уживаться», — цитирует Al Jazeera слова профессора Университета имени Кадира ХасаМитата Селикпалы.