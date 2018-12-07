Bloomberg: Россия и Китай пытаются переманить на свою сторону авторитарных союзников США

«Братская дружба» Владимира Путина с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль-Саудом — часть более масштабного плана, пишет Bloomberg. Причём, как уточняет издание, не только Россия, но и Китай предпринимают шаги навстречу «нелиберальным союзникам Америки».

Иногда рукопожатие может означать довольно много, говорится в статье. В 1972 году рука, протянутая президентом США Ричардом Никсоном премьеру Госсовета КНР Чжоу Эньлаю, ознаменовала конец разрыва отношений между Пекином и Вашингтоном, который длился уже почти четверть столетия.

«Это бесспорно крайне дружеское рукопожатие российского лидера Владимира Путина с саудовским принцем Мухаммедом бен Сальманом на саммите G20 на прошлой неделе также было преисполнено символизма», — говорится в статье.

По мнению издания, рукопожатие, несомненно, стало недвусмысленным напоминанием Вашингтону, что саудовцы готовы рассматривать иные геополитические варианты, если США пойдут на жёсткие меры в ответ на убийство саудовского журналиста Джамаля Хашукджи.

Тем не менее это приветствие двух лидеров стало демонстрацией более масштабной тенденции, которая преображает глобальную политику.

С каждым днём приходит всё более чёткое понимание того, что в международных делах «центральной линией разлома» стала борьба между либеральными и нелиберальными формами правления. Как итог, геополитические союзы претерпевают сдвиги по едва различимым, но важным направлениям.

В частности, связи между Вашингтоном и многими из его авторитарных союзников слабеют, поскольку последние осознают, что с Америкой в идеологическом плане у них меньше общего, чем с её противниками-ревизионистами.

В течение десятилетий Соединённые Штаты «из геополитической необходимости» тесно сотрудничали с дружественными диктаторами. Во времена холодной войны непросто было сдержать Советский Союз, не прибегая к сотрудничеству с автократами в таких стратегически важных странах, как Турция, Саудовская Аравия, Южная Корея, Филиппины и многие другие страны.

Однако «геополитический клей» в этих отношениях всегда усиливался слоем «идеологического связующего материала». Ведь какими бы ни были различия между Вашингтоном и его авторитарными союзниками в их внутриполитическом устройстве, у них всё равно было одно основополагающее идеологическое сходство — они активно выступали против коммунизма.

А огромная пропасть между советским коммунизмом и авторитаризмом правого толка практически гарантировала, что дружественный диктатор не переметнётся на сторону противников США по холодной войне.

Так, аргентинская диктатура конца 1970-х годов, хотя и флиртовала с Советским Союзом, однако никогда не было никаких реальных шансов на то, что одно из самых ярых антикоммунистических правительств в мире целиком и полностью вступит в союз с лидером мирового коммунизма.

Однако сегодня ситуация не такая простая. Антикоммунизм уже неактуален, поскольку холодная война завершилась, Советский Союз рухнул, а Китай перешёл от коммунистической к капиталистической автократии. В результате, идеологические различия между авторитарными союзниками Америки и некоторыми из её основных противников уже не столь острые.

Что общего между такими союзниками Вашингтона, как Мухаммед бен Сальман, президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, венгерский премьер Виктор Орбан, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и филиппинский лидер Родриго Дутерте, задаётся вопросом издание. Все они стоят во главе политических систем, которые базируются на коррупции, принуждении и/или авторитарных подходах. Они считают, что открытое инакомыслие и дебаты, защита прав меньшинств и ограничение полномочий правительства ослабят выстраиваемую ими структуру государства и будут угрожать их личной власти.

«В данном плане эти «хорошие» авторитарные лидеры не особо отличаются от «плохих», таких как Путин и Си Цзиньпин. Как минимум все они оказываются на одной и той же стороне в споре о том, должно ли современное общество быть свободным и открытым или закрытым и контролируемым сверху», — отмечает Bloomberg.

В результате Россия на Ближнем Востоке не только выстраивает партнёрские отношения с заклятым врагом Америки — Ираном, но и налаживает связи с такими партнёрами США, как Саудовская Аравия, Египет и даже Иордания. Происходит так потому, что, с точки зрения этих стран авторитарный режим Путина способен предпринимать решительные действия в поддержку своих друзей, при этом не вмешиваясь во внутренние дела этих государств, как это делают США.

Однако важно также не преувеличивать масштабы данного феномена, отмечает издание. Партнёрские связи Вашингтона с вышеупомянутыми ближневосточными странами, а также Венгрией, Филиппинами отнюдь не на грани разрыва. Так, Турция не станет ставить всё на Москву, поскольку Америка нужна Анкаре в качестве противовеса российскому экспансионизму в Чёрном море. А Саудовская Аравия всё ещё сильно зависит от США в сфере борьбы с терроризмом и в вопросе сдерживания влияния Ирана. Существуют и явные исключения из этого правила. Например, Вьетнам активно борется с инакомыслием внутри страны, однако при этом сближается с США из страха перед Китаем.

Но в целом по мере того, как идеологических различий между Америкой и авторитарными режимами становится всё больше, идеологических различий между последними и державами-ревизионистами становится всё меньше. И у этого процесса будут свои стратегические последствия, предупреждает издание.

«Путин прекрасно это понимает: и это одна из причин, почему он финансирует нелиберальных политиков и партнёров в Европе. Также это одна из причин, почему Россия и Китай вместе работают над укреплением авторитаризма и ослаблением демократии в странах по всему миру», — пишет Bloomberg.

По мнению издания, на подобное положение дел США могут отреагировать двумя способами. Одна стратегия заключается в том, чтобы очистить внешнюю политику Соединённых Штатов от идеологических тем. Вашингтон может прекратить высказываться по вопросам нарушения прав человека со стороны дружественных диктаторов и выстраивать отношения, опираясь лишь логику расстановки сил. Похоже, президент США Дональд Трамп избрал для себя именно этот базовый подход к геополитике, говорится в статье.

И хотя подобный подход ослабит напряжённость в отношениях с такими странами, как Турция, Саудовская Аравия и им подобными, однако он усугубит давление на демократию на мировой арене и подорвёт идею о том, что США выступают не только за реальную политику.

Второй подход — принять этот идеологический вызов. США могут пойти на укрепление своих связей с либеральными демократиями, «починить» ключевые альянсы, которым навредил Трамп, и налаживать более тесные связи с демократическими державами от Колумбии до Индии и Индонезии. Можно вынудить авторитарных союзников несколько больше уважать права человека и политические свободы с помощью таких рычагов, как ограничение продажи вооружений и отказ от дальнейшего проведения военных учений. И таким образом можно, как минимум, дать понять, что связи США с авторитарными союзниками носят более деловой и менее специальный характер, чем с дружественными Вашингтону демократиями.

«В краткосрочной перспективе второй подход, возможно, будет и дальше возмущать неспокойные воды взаимоотношений Америки с некоторыми её автократическими друзьями. Но было бы ощутимо выгодно признать, что в эпоху, когда либерализм и антилиберализм всё больше вступают в конфликт, на США будет оказано серьёзное давление, чтобы они отстаивали свои интересы, не отстаивая при этом свои идеалы», — подытоживает Bloomberg.