WSJ: сотрудничество России и Саудовской Аравии вызывает тревогу у членов ОПЕК

У членов ОПЕК вызывает недовольство укрепление связей между Россией и Саудовской Аравией. Как передаёт The Wall Street Journal, чиновники считают, что сотрудничество между двумя крупнейшими экспортерами нефти может помешать планам ОПЕК по сокращению объёмов добычи с целью повышения цен.

Члены Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) испытывают недовольство по поводу укрепления связей между Саудовской Аравией и Россией в то время, когда эта организация стремится сократить объёмы добычи, чтобы добиться повышения цен на нефть. Как пишет The Wall Street Journal, по словам делегатов, их всё больше тревожит тот факт, что Саудовская Аравия позволяет России, которая не входит в эту организацию, оказывать слишком большое влияние на мировые цены на нефть. Чиновники ОПЕК также считают, что планы организации по сокращению объёмов добычи с целью повышения цен могут оказаться под угрозой, если Россия их не поддержит.

Как продолжает издание, многие члены ОПЕК, включая Венесуэлу, Алжир, Кувейт и Нигерию, утверждают, что на фоне укрепления связей между двумя крупнейшими экспортерами нефти они чувствуют, что их постепенно оттесняют на второй план.

«Им необходимо прекратить делать это. Это несправедливо. На кону стоит судьба целых стран», — заявил один чиновник ОПЕК, имея в виду частные переговоры между представителями России и Саудовской Аравии.

Как напоминает издание, сотрудничество между возглавляемой Россией группой нефтедобывающих стран, не входящих в ОПЕК, и Саудовской Аравией, которая определяет политику ОПЕК, помогло производителям добиться роста мировых цен на нефть посредством резкого сокращения уровня добычи в 2017 году.

1 декабря, президент России Владимир Путин заявил, что он договорился с кронпринцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом предпринять новые шаги для балансировки нефтяных рынков, однако они не сообщили никаких подробностей касательно возможного снижения уровня добычи, и ни одна российская нефтяная компания пока не дала своего согласия на уменьшение добычи. России ещё только предстоит заручиться согласием своих нефтяных компаний на сокращение объемов добычи нефти, и это будет нелегко, поскольку последние несколько лет эти компании вкладывали огромные средства в свое развитие с целью увеличить добычу.

Ожидается, что члены ОПЕК будут обсуждать вопрос сокращения добычи 5 декабря. Перенасыщенность рынка нефти спровоцировала падение цен на нефть на 30% по сравнению с октябрьским уровнем. Но самая важная встреча состоится 7 декабря, когда ОПЕК встретится с Россией, потому что Москва может нарушить баланс. На прошлой неделе делегаты ОПЕК рекомендовали сократить добычу на 1,3 миллиона баррелей в день после того, как за два месяца цены на нефть упали на треть. Однако министр энергетики саудовской Аравии Халид аль-Фалих и его коллега из ОАЭ Сухейль аль-Мазруи отказались прокомментировать, насколько может быть уменьшен уровень добычи, хотя их собственные советники поддержали предложение ОПЕК, в котором были указаны конкретные цифры.

Как заключает издание, если смотреть на частные переговоры между Россией и Саудовской Аравией, становится ясно, что всё упирается в политику, а не в интересы конкретных членов организации. По мнению чиновников стран ОПЕК, такие закулисные альянсы играют на руку президенту Дональду Трампу, который стремится расколоть эту организацию.

«Речь о том, чтобы задобрить Трампа. Прежде мы следовали основным принципам рынка, а теперь мы более или менее делаем то, чего хочет Трамп. Мы здесь из-за Саудовской Аравии. И это крайне неприятная ситуация для всех нас», — прокомментировал ситуацию делегат из Персидского залива.