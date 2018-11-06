Bloomberg: повышение цен на бензин — ещё один повод для французов не любить Макрона

Цены на дизельное топливо во Франции в этом году повысились до €1,52, а на бензин — до €1,56 за литр, сообщает Bloomberg. Повышение цен было вызвано введением налога на углеводородную продукцию в рамках политики правительства по борьбе с загрязнением окружающей среды, происходящим из-за использования ископаемых видов топлива. Однако для французов повышение цен на бензин стало ещё одним поводом не любить своего президента.

Повышение цен на бензин стало ещё одной причиной непопулярности президента Франции Эммануэля Макрона, пишет Bloomberg.

Дальнобойщики и водители других автомобилей планируют перекрыть 17 ноября движение по всей Франции в рамках общенациональных митингов, к которым призывают различные организации с целью протеста против того, что, по их определению, является «утраченной платёжеспособностью». Согласно результатам опроса исследовательского института Odoxa, 78% французов считают, что протесты оправданы. Некоторые видеозаписи и петиции от разъярённых водителей разошлись по всему интернету, а рейтинг одобрения Макрона теперь не превышает и 30%.

Оппозиционные партии воспользовались недовольством в связи с повышением цен на бензин, чтобы создать у населения страны впечатление, что Макрон представляет оторванных от реальности горожан, которые не водят автомобилей. Сам же президент Франции никак не реагирует на происходящее, отмечает издание.

«Я понимаю раздражительность, я слышу злость. Мы в процессе глубоких изменений нашего общества, которые затрагивают нашу работу, наше потребление и наш транспорт. Мы принимаем смелые решения, чтобы достичь успеха», — написал Эммануэль Макрон в своём аккаунте в Twitter.

«Я предпочитаю вводить налоги на топливо, чем на трудовой доход. Те же самые люди, которые жаловались на загрязнение окружающей среды и мучения своих детей, сейчас жалуются на повышение цен на бензин», — заявил Макрон в воскресенье в разговоре с журналистами.

«Нас всех интересует, куда ещё, кроме покупки столового серебра и строительства бассейнов, вы тратите дополнительные средства?» — задаётся вопросом на своей странице в Facebook Жаклин Муро, 51-летняя жительница Бретани.

Согласно данным Французского союза нефтяной промышленности (UFIP), цены на дизельное топливо во Франции в этом году повысились на 18% — в среднем до €1,52 за литр, а на бензин — на 11%, то есть — до €1,56 за литр.

Повышение цен было вызвано введением налога на углеводородную продукцию в рамках политики правительства по борьбе с загрязнением окружающей среды, происходящим из-за использования ископаемых видов топлива. Как сообщает Bloomberg, с нового года на дизельное топливо и бензин во Франции будет введён дополнительный налог.