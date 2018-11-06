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Bloomberg: повышение цен на бензин — ещё один повод для французов не любить Макрона

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Цены на дизельное топливо во Франции в этом году повысились до €1,52, а на бензин — до €1,56 за литр, сообщает Bloomberg. Повышение цен было вызвано введением налога на углеводородную продукцию в рамках политики правительства по борьбе с загрязнением окружающей среды, происходящим из-за использования ископаемых видов топлива. Однако для французов повышение цен на бензин стало ещё одним поводом не любить своего президента.
Bloomberg: повышение цен на бензин — ещё один повод для французов не любить Макрона
Reuters
Повышение цен на бензин стало ещё одной причиной непопулярности президента Франции Эммануэля Макрона, пишет Bloomberg.
 
Дальнобойщики и водители других автомобилей планируют перекрыть 17 ноября движение по всей Франции в рамках общенациональных митингов, к которым призывают различные организации с целью протеста против того, что, по их определению, является «утраченной платёжеспособностью». Согласно результатам опроса исследовательского института Odoxa, 78% французов считают, что протесты оправданы. Некоторые видеозаписи и петиции от разъярённых водителей разошлись по всему интернету, а рейтинг одобрения Макрона теперь не превышает и 30%.
 
Оппозиционные партии воспользовались недовольством в связи с повышением цен на бензин, чтобы создать у населения страны впечатление, что Макрон представляет оторванных от реальности горожан, которые не водят автомобилей. Сам же президент Франции никак не реагирует на происходящее, отмечает издание.
 
«Я понимаю раздражительность, я слышу злость. Мы в процессе глубоких изменений нашего общества, которые затрагивают нашу работу, наше потребление и наш транспорт. Мы принимаем смелые решения, чтобы достичь успеха», — написал Эммануэль Макрон в своём аккаунте в Twitter.
 
«Я предпочитаю вводить налоги на топливо, чем на трудовой доход. Те же самые люди, которые жаловались на загрязнение окружающей среды и мучения своих детей, сейчас жалуются на повышение цен на бензин», — заявил Макрон в воскресенье в разговоре с журналистами.
 
«Нас всех интересует, куда ещё, кроме покупки столового серебра и строительства бассейнов, вы тратите дополнительные средства?» — задаётся вопросом на своей странице в Facebook Жаклин Муро, 51-летняя жительница Бретани.
 
Согласно данным Французского союза нефтяной промышленности (UFIP), цены на дизельное топливо во Франции в этом году повысились на 18% — в среднем до €1,52 за литр, а на бензин — на 11%, то есть — до €1,56 за литр.
 
Повышение цен было вызвано введением налога на углеводородную продукцию в рамках политики правительства по борьбе с загрязнением окружающей среды, происходящим из-за использования ископаемых видов топлива. Как сообщает Bloomberg, с нового года на дизельное топливо и бензин во Франции будет введён дополнительный налог.
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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источник
Bloomberg США Северная Америка
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бензин налоги нефть Франция Эммануэль Макрон энергопотребление
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