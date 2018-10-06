FAZ: зима близко — немцы обеспокоились ценами на нефть и отопление

До сих пор высокие цены на нефть прочувствовали на себе, в первую очередь, потребители на автозаправках Германии — из-за выросших расценок на бензин, пишет немецкая газета Frankfurter Allgemeine. Однако приближаются холода, и вопросом стоимости нефти обеспокоились уже все жители Германии: цены на отопление по сравнению с октябрём прошлого года выросли на 45%, и этой зимой расходы на поддержание тепла в домах могут оказаться ощутимыми для многих немцев.

Летом кто-то мог думать — какое мне дело до высоких цен на нефть, пока мне не нужно отопление? До сих пор цены на нефть, подскочившие в связи с санкциями Трампа против Ирана, потребители ощутили на себе, в первую очередь, на автомобильных заправках, пишет немецкая газета Frankfurter Allgemeine.

Дизель по €1,35 и новый бензин Super E10 по €1,50 за литр — это уже вызов, отмечает автор статьи Кристиан Зиденбидель.

Однако сейчас, когда вечера становятся холоднее, ценами на нефть заинтересовались уже владельцы и съёмщики жилья. В конце концов, с начала года цены на топливо выросли более чем на 30%, а по сравнению с октябрём 2017 года — на все 45%. Как сообщается в статье, тогда за 100 л котельного топлива платили почти €56 при потреблении в 3 тыс. л, сейчас цена на отопление составляет более €81 за 100 л.

Если всё и дальше будет идти так же, этой зимой цены на услуги по теплоснабжению квартир и домов окажутся чувствительными для потребителей, утверждает журналист издания.

Впрочем, прогнозы аналитиков по стоимости нефти на ближайшие месяцы на удивление сильно расходятся, отмечает немецкая газета. Цены на нефть стали игрушкой политики между Соединёнными Штатами, Ираном, Саудовской Аравией, Россией и Китаем, а потому стоит ждать неожиданностей в любой момент, подчёркивает Frankfurter Allgemeine.