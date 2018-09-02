Der Spiegel: Россия остаётся крупнейшим поставщиком нефти в Германию

Россия была и остаётся важнейшим экспортёром нефти в Германию, несмотря на то, что объём поставок снизился, пишет немецкий журнал Der Spiegel. Согласно ежегодному отчёту Объединения нефтедобытчиков Германии, российская нефть занимает на немецком рынке долю почти в 37%, что значительно превосходит масштабы поставок сырья из других источников.
Россия остаётся для Германии важнейшим поставщиком нефти, несмотря на сокращение объёмов продаж, пишет немецкий журнал Der Spiegel.
Как сообщается в статье, в 2017 году Россия продолжила оставаться важнейшим поставщиком сырой нефти для Германии. При этом в 2016 году объёмы поставляемой нефти сократились с 36 млн тонн до 33,5 млн тонн.
Тем не менее, Россия занимает на немецком рынке сырой нефти долю в 36,9% и с большим отрывом лидирует среди других крупных экспортёров сырья в Германию — так сказано в ежегодном отчёте, представленном в пятницу Объединением предприятий нефтеперерабатывающей промышленности.
В общей сложности за 2017 год Германия импортировала 90,7 млн тонн нефти. Поставки из стран ОПЕК за отмеченный период возросли с 14,1 до 21,5 млн тонн. С Северного моря в Германию было отправлено 19,5 млн тонн нефти. Между тем, внутренние добычи на территории страны составили лишь 2,2 млн тонн, что равняется 2,4% потребности Германии в данном виде сырья.
Сбыт ископаемых минералов за 2017 год увеличился на 2,3% до 106 млн тонн. При этом продолжили расти продажи дизельного топлива: этот показатель за год увеличился с 37,9 до 38,7 млн тонн. Объём продаж бензина остался практически неизменным и составил 18,3 млн тонн, сообщает Der Spiegel.
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