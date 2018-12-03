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Немецкий политолог: при Трампе США превратились в проблему мира номер один

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При Дональде Трампе Соединённые Штаты перестали быть «решателем проблем мировой политики номер один», заявил в интервью Deutschlandfunk немецкий политолог Кристиан Хаке. Как раз наоборот, при новом главе Белого дома США превратились в «проблему мира номер один», считает эксперт.
Немецкий политолог: при Трампе США превратились в проблему мира номер один
Reuters

Перед тем как сигнализировать саудовцем, что после убийства журналиста Джамаля Хашукджи им больше не стоит приезжать на саммит G20, из «Большой двадцатки» необходимо убрать президента Соединённых Штатов Дональда Трампа, заявил в интервью радиостанции Deutschlandfunk немецкий политолог Кристиан Хаке.

«Ведь при Трампе американцы — больше не решатели проблем мировой политики номер один. Как раз наоборот, при нём они превратились в проблему мира номер один», — констатировал Кристиан Хаке. 

По мнению немецкого политолога, с саудовским наследным принцем Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом, который присутствовал на последнем саммите G20 в Буэнос-Айресе и которого подозревают в причастности к убийству Джамаля Хашукджи, «мир абсолютно ничего не может сделать».

«Он сидит на мешке с деньгами, и все стараются его по возможности не беспокоить. Речь идёт об экономических интересах, и Трамп тут первый. Да и мы крайне осторожно подходим к прекращению поставок вооружений, — пояснил Кристиан Хаке. — Национальные интересы в этом вопросе на первом плане. Всё это безумно сложно».

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источник
Deutschlandfunk Германия Европа
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G20 Джамаль Хашукджи Дональд Трамп Саудовская Аравия США
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