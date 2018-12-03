NBC News: «новый миропорядок» Буша-старшего закончился с приходом Трампа

На саммите «Большой двадцатки» президент Путин и кронпринц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман крайне радушно друг друга приветствовали и всячески «размахивали своим иммунитетом» к американским санкциям пишет NBC News. И в этот же день скончался бывший президент США Джордж Буш — старший, автор идеи «нового миропорядка», от которой США стали особенно отдаляться с приходом Дональда Трампа.

Прежде США ратовали за «новый миропорядок», теперь же, по сути, они действуют так, чтобы не существовало никакого мирового порядка, пишет редактор NBC News Джонатан Аллен. И эта трансформация, которая заняла почти 30 лет, была наглядно продемонстрирована в один день сразу двумя событиями: восторженным приветствием российского президента и кронпринца Саудовской Аравии на саммите «Большой двадцатки», а также смертью Джоржда Буша — старшего, который и провозгласил призыв к «новому миропорядку», где будет царить закон, а не правители и государства.

Среди причин таких перемен автор статьи называет веру Дональда Трампа в национальный суверенитет, его любовь к авторитарным лидерам, относительное сокращение американского могущества и, возможно, личные интересы Трампа. Его критики вменяют ему в вину то, что он общается с деспотичными лидерами, словно со своими друзьями, и не может их ни остановить, ни осудить. В качестве примера автор статьи приводит Владимира Путина и кронпринца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана.

В итоге, вместо того чтобы публично осудить этих лидеров или выйти на противостояние с ними, президент Трамп решил держать дистанцию и не включил встречи с ними в свою повестку дня. Так, отношения с Эр-Риядом он не захотел портить из-за экономических связей между двумя странами и из-за денежных интересов своей семьи. А встречу с Путиным, вероятно, он отменил на фоне «российского расследования». «В чём бы ни был расчёт Трампа, Путин и бен Салман, казалось, праздновали, словно банковские грабители, которые только что совершили ограбление века, прогуливаясь мимо вооружённых охранников», — пишет автор статьи.

Америка переходит от интернационализма к национализму, и лидеры вроде них извлекают выгоду из сложившейся пустоты, из любви американского президента к заискиванию перед ним, из коммерческих сделок, которым, возможно, не чужда коррупция, приводит автор статьи мнение политолога. Он обвиняет именно Трампа в том, что он изменил историческую роль Америки.

И тем более ярким становится отношение Трампа к диктаторам на фоне его экономической и дипломатической жёсткости по отношению к давним союзникам США. Трамп «перевернул внешнюю политику Америки с ног на голову», — приводит издание слова бывшего посла США Николаса Бёрнса. Мало того, что Путин и бен Салман «размахивают своим иммунитетом» к американским санкциям, но есть дополнительная опасность, что и другие могут подумать, будто они останутся безнаказанными, что бы ни сделали, предупреждает в своей статье журналист NBC News.