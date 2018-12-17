Independent: США обдумывают экстрадицию Гюлена, чтобы задобрить Турцию

Американские власти прорабатывают вопрос об экстрадиции Фетхуллаха Гюллена, которого Анкара обвиняет в организации военного переворота. Об этом сообщил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. По версии The Independent, вероятно, администрация Трампа рассчитывает, что после передачи ей опального проповедника Анкара прекратит уделять слишком большое внимание расследованию убийства саудовского журналиста Джамаля Хашукджи.

Вашингтон «работает над экстрадицией» исламского проповедника Фетхуллаха Гюллена в Анкару. С таким утверждением выступил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, пишет The Independent.

По словам издания, передача Гюллена в руки турецкого правосудия имеет стратегическое значение. С её помощью администрация Дональда Трампа может убедить Анкару не уделять пристального внимания расследованию убийства журналиста Джамаля Хашукджи в консульстве Саудовской Аравии.

В прошлом Гюлен, который почти 20 лет находится в добровольном изгнании в США, был союзником Реджепа Тайипа Эрдогана. Но теперь турецкие власти обвиняют его в организации неудачного военного переворота 2016 года. Сам проповедник отрицает свою причастность к этим событиям, отмечает The Independent.

«В Аргентине Трамп сказал Эрдогану, что они прорабатывают вопрос об экстрадиции Гюлена и некоторых других людей», — заявил Чавушоглу на форуме в Катаре. Он добавил, что ФБР расследует уход организации проповедника от уплаты налогов.

В недавнем обращении к народу Эрдоган пообещал предпринять новые шаги за рубежом, чтобы лишить финансировании сторонников Гюллена. Однако Трамп месяцем ранее заявлял, что не рассматривает экстрадицию Гюллена, обращает внимание издание.

Тем временем Анкара возобновила свои нападки на Эр-Рияд. В очевидной попытке сохранить давление на богатое нефтью королевство Эрдоган обвинил «ближайшее» окружение саудовского наследного принца Мухаммеда бен Сальмана в убийстве Хашукджи.

Заявление турецкого президента прозвучало вслед за резолюцией, принятой американским сенатом. Законодатели также возлагают ответственность за убийство журналиста на наследного принца Саудовской Аравии, ссылаясь на расследование ЦРУ.

Между тем Трамп и ряд представителей его администрации пытаются преуменьшить значимость оценки ЦРУ. Госсекретарь Майк Помпео заявил, что доклад трактуется «неверно».

Вполне понятно, почему Белый дом продолжает решительно защищать Эр-Рияд и бен Сальмана. Американские власти стараются сохранить тесные отношения с королевством, которые среди прочего подразумевают выгодные военные контракты, заключает The Independent.