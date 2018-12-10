National Interest рассказал об ударных силах российской армии

Модели российской и американской армии сильно сблизились за последнее время, пишет эксперт Себастьен Роблин в своей статье для The National Interest. Однако различия по-прежнему ощутимы: в отличие от США, Россия больше развивает артиллерию, ПВО и бронетанковые войска. Автор приводит четыре боевых единицы российской армии, демонстрирующие разницу между российским и американским подходами к военному делу.

Российская армия развивалась в принципиально ином ключе, нежели американская, ввиду географии, исторического опыта, стратегических обстоятельств и военной доктрины, говорится в статье The National Interest. Автор статьи Себастьен Роблин пишет, что США ориентируются на ВВС, а также на небольшие группы высокопрофессиональных солдат с дорогой экипировкой, в то время как у России более развиты наземные силы, поскольку она воевала большую часть войн возле своих границ, полагаясь на гораздо более значительные по размеру рекрутские армии и готовность принять серьёзные потери, чтобы ошеломить противника.

В некотором отношении российская армия эволюционировала в сторону американской модели — в ней всё выше доля контрактников, а новые российские виды оружия, к примеру, танк «Армата» и БМП «Курганец» разработаны с упором на защиту экипажа. Москва экспериментирует с применением небольших и гибких тактических групп вместо огромных дивизий времён холодной войны.

Однако различия по-прежнему сохраняются, пишет Роблин: военная доктрина Пентагона предусматривает быстрый захват господства в воздухе и методичное уничтожение наземных целей, в то время как сухопутная армия будет подходить к линии фронта. В то же время, российские силы не могут рассчитывать на доминирование в воздухе, потому больше внимания уделяют средствам ПВО, а также артиллерии и баллистическим ракетам.

Автор выделяет четыре боевые единицы российской армии, которые демонстрируют разницу между военными подходами США и России. Во-первых, это основной боевой танк Т-72Б3 и его улучшенная версия Т-90. Как отмечает Роблин, Т-72 совсем не «супертанк», поскольку его без проблем подбивали западные «Абрамсы» и «Челленджеры» в ходе войны в Заливе 1991 года. Однако Т-72 намного дешевле в обслуживании и весит всего около 40 тонн, а это значит, что он, в отличие от западных танков, в состоянии проехать по большинству европейских мостов. К тому же, в результате модернизации его огневая мощь усилилась, а защита укрепилась.

Следующей боевой единицей является система залпового огня «Смерч». Российская армия исторически полагалась на «бога войны» — тяжёлую артиллерию (Запад же фокусировался на высокоточном оружии). По мнению автора статьи, ничто не демонстрирует смертоносную силу российской артиллерии лучше, чем система «Смерч», оснащённая дюжиной ракет калибра 300мм, с дальностью действия в 60 км. Ракеты могут распадаться в воздухе, пробивать броню, а также снабжаться термобарическими боеголовками, способными вызвать огненный шторм, который высасывает воздух из лёгких тех жертв, кто смог пережить тепловой удар.

Что же касается целей, расположенных за пределами досягаемости артиллерии, то в таком случае на вооружении у России есть ракетные комплексы «Искандер» с радиусом действия более чем 300 км. Они очень точны и быстры, могут уклоняться от вражеских ПВО и оснащаться как обычными боеголовками, так и ядерными.

Последним пунктом Себастьен Роблин отмечает ЗРК С-400: как уже было упомянуто, Россия не могла рассчитывать на превосходство в воздухе, и потому много инвестировала в развитие систем ПВО, наиболее продвинутой из которых является С-400. Она в состоянии атаковать одновременно 36 целей на удалении до 250 км. Имеющийся у С-400 низкочастотный радар способен отслеживать даже самолёты «стелс», пусть нацелиться на них он может лишь на короткой дистанции.