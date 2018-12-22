Arab News: изолировать Россию Западу не удалось — но из-за санкций её экономика переживает не лучшие времена

Несмотря на активную деятельность Москвы на дипломатическом фронте и относительный провал плана Запада по изоляции Кремля, санкции начинают постепенно сказываться на экономике России, пишет Arab News. По мнению издания, Россия страдает от недостатка инвестиций и отсутствия экономических реформ, в то время как банковский сектор испытывает сильное санкционное давление.

В канун пятилетней годовщины «крымского кризиса» многие эксперты пришли к выводу, что политика Вашингтона по изоляции России провалилась. С 2014 года Москва действовала на дипломатической арене намного энергичнее, чем остальные государства, пытаясь нивелировать эффект американских санкций путём налаживания отношений с Китаем, Турцией, Ираном, Сирией, Саудовской Аравией и Индией, пишет Arab News.

Однако несмотря на внешние признаки, многое указывает на то, что Москва просто предпринимает яростные попытки показать Вашингтону, что у неё по-прежнему есть друзья. Хотя санкциям и не слишком удалось изолировать Россию, они всё же играют важную роль в плане сдерживания своенравной внешней политики Москвы.

Наделавшие много шума продажи российских зенитных ракетных комплексов С-400 приводят в пример как показатель растущего влияния России на мировой арене. Учитывая, что они стоят $500 млн, в то время как американские ЗРК Patriot — $1 млрд, а противоракетные системы THAAD — около $3 млрд, российские комплексы представляют собой более экономичную и эффективную альтернативу.

В то время как США пытается сдержать «российские амбиции», союзники Америки обращаются к Москве для закупок оружия, что может привести к дальнейшей дестабилизации мировой обстановки. В частности, Индия подписала с Россией сделку по покупке С-400 в прошлом месяце, а Турция должна получить эти комплексы уже в следующем году.

Тем не менее ключевые российские политические фигуры отчётливо понимают, что ужесточение санкционного режима может заставить их умерить амбиции в плане соперничества с США. Российская экономика страдает от хронического недостатка инвестиций, отсутствия реформ, в то время как западные санкции медленно давят на банковский сектор. В то же время введение санкций в отношении ряда ключевых российских предпринимателей окажет на Москву ещё большее давление.

По мнению издания, хотя продажи С-400 и могли притупить эффект санкций, экономические ограничения, действующие уже более четырёх лет, начинают сказываться на некоторых отраслях российской экономики. Хотя по официальным данным безработица в России находится практически на своём историческом минимуме (4,7%), сокращение реальных зарплат оказалось весьма чувствительным.

Начиная с 2014 года реальные доходы населения падают, даже несмотря на рост цен на нефть, которые позволили Москве не проводить важные экономические реформы. В этой ситуации, как считает Arab News, недовольство россиян «будет всё тяжелее скрыть». В то же время всё большее количество людей считают президента Владимира Путина лично ответственным за «экономическое недомогание страны».

«Несмотря на резонансные дипломатические инициативы на других перспективных рынках, экономические проблемы России будут всё больше и больше ограничивать политику правительства этой страны на мировой арене. Учитывая, что ручей иностранных инвестиций в российские банки и предприятия пересох, Кремль может оказаться беспомощным перед мировыми державами, обладающими значительными долями в таких ключевых отраслях экономики России как нефть и газ. Будет очень интересно понаблюдать за тем, как Кремль будет продолжать дестабилизировать мировую обстановку в свете этих нарастающих проблем в следующем году», — подводит итог Arab News.