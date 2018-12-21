Focus Online: санкции на Россию не действуют, но их продолжают продлевать

Текущие санкции против России не работают, пишет Focus Online: положение дел на Украине не улучшается, и повлиять на политику Москвы Брюсселю не удаётся. Кроме того, Россия активно сближается с Китаем, в рамках альтернативы сотрудничеству с Западом. Поэтому ЕС необходимо, с одной стороны, усилить давление, а с другой стороны — предоставить российской стороне новые стимулы для сотрудничества.

На недавнем саммите ЕС в очередной раз были продлены антироссийские санкции, сообщает Focus Online. Как напоминает издание, их снятие зависит от выполнения Минских соглашений 2015 года: однако, оговорённые условия до сих пор не выполнены. Более того, в 2018 году положение даже обострилось и разговоры о новых мирных планах имеют мало чего общего с реальностью.

Focus Online отмечает, что, с одной стороны, продление санкций удивительно, учитывая, что ряд стран ЕС, такие как Греция, Италия и Венгрия всё чаще намекают на то, что они могут воспользоваться своим правом вето и воспрепятствовать этому решению. Однако, после инцидента в Керченском проливе, время для таких заявлений стало неподходящим: по мнению издания, несмотря на все противоречия внутри ЕС, большинство стран придерживается давно согласованной политики в отношении России. Она всех устраивает и все к ней привыкли.

Кроме того, как пишет издание, складывается ощущение, что политический истеблишмент ЕС не испытывает давления со стороны европейского бизнеса, который уже понёс значительные финансовые потери, из-за разорванных сделок с Россией. В Европе продлению санкций не угрожает давление изнутри: то же самое верно и для России, где материальный ущерб от штрафных мер ещё значительнее, но бизнес и простые граждане с ним свыклись.

При этом, по мнению Focus Online, нынешние санкции не достигают своей цели, поэтому стоит поставить под вопрос целесообразность такой политики. Положение дел на Украине не улучшается, и поведение России изменить также не удаётся. К тому же, у Москвы есть альтернатива Западу в лице Китая. Издание отмечает, что страны уже значительно расширили своё сотрудничество.

Следовательно, ЕС должен понять, каких отношений он хочет с Россией. В случае, если Россия рассмотрит другие опции, помимо союза с Китаем — от самостоятельности до сотрудничества с Западом, тогда ЕС необходимо будет предложить иной переговорный подход. Очевидно, что нынешние санкции недостаточно жёсткие и, с другой стороны они не идут рука об руку со стимулами, целью которых должно быть достижение надёжных отношений с Россией.

Издание пишет, что ЕС нужно пытаться увеличить своё влияние на Россию, однако продлением текущих санкций сделать этого не получится. Необходимо одновременно и усиливать давление на Россию и повышать для неё стимулы к сотрудничеству: однако, в первую очередь, нужно без иллюзий подходить к интересам России, чтобы добиться политического взаимопонимания.

В заключение, Focus Online отмечает, что такие перемены в европейской политике маловероятны, поскольку в текущем раскладе что-то меняется, только если в дело вступают США. Только тогда страны-члены ЕС начинают выражать своё «беспокойство», которое по сути стало заменой для реальной политики.