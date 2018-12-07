La France Agricole: «неожиданный эффект» — от эмбарго на иностранные продукты российская гастрономия только выиграла

Действующее в течение последних четырёх лет эмбарго на ввоз иностранных продуктов питания оказало положительный эффект на развитие российской гастрономии, пишет France Agricole. Как пояснил изданию российский шеф-повар Андрей Шмаков, благодаря запрету, российские рестораны научились использовать продукты местного производства и быть более креативными.

Благодаря действующему в течение последних четырёх лет эмбарго на ввоз продовольственных товаров с Запада, российская гастрономия только «окрепла», , считает Андрей Шмаков, шеф-повар ресторана SAVVA, получившего звание лучшего заведения в России по версии французского ресторанного рейтинга La Liste.

«Мы научились работать с простыми продуктами и продуктами местного производства и быть более креативными», — приводит France Agricole слова Шмакова, произнесённые на церемонии вручения премии, прошедшей во вторник в Министерстве иностранных дел Франции.

«Начиная с 2014 года мы стали свидетелями появления фермеров, рыболовств, которые начали продавать свою продукцию в России, а не в Норвегии или Японии… У нас снова появился козий сыр, топинамбур, и мы даже стали производить фуа-гра, пусть и не такое изысканное, как французское. Это шаг вперёд, мы окрепли», — констатировал шеф-повар ресторана, расположенного в здании знаменитого московского отеля «Метрополь».

Как напоминает издание, в 2014 года Россия ввела запрет на импорт большей части продовольственных товаров из стран Запада — в основном из Евросоюза — в ответ на введенные Европой санкции в отношении Москвы.

Если до эмбарго российские шефы готовили пользовавшуюся успехом рыбу тюрбо с голландскими овощами, «сегодня наши поставщики сменились, и мы работаем с черноморской камбалой, краснодарскими яблоками и даже обнаружили, что существует множество видов картофеля», — подчёркивает Шмаков.

По словам одного из основателей премии La Liste Йорга Зипприка, эмбарго на ввоз иностранных продуктов имело «неожиданный» эффект: оказалось, что оно способствовало совершенствованию российской гастрономии. В рейтинге La Liste 2019 в числе 1 тыс. лучших ресторанов мира упомянуты 26 российских заведений.

Как пояснил гастрономический критик, лишённые западноевропейских продуктов российские производители наняли консультантов по сыру и фуа-гра из Франции и Италии, с помощью которых им «удаётся получать прекрасные товары». Таким образом, московский и петербургский средний класс начинает питаться местными продуктами — «относительно недавний феномен», подчёркивает Зипприк.