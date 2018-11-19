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Brussels Times: европейские журналисты вычислили «контрабандные груши» в России

Материал представлен в пересказе ИноТВ
В ходе собственного расследования голландские СМИ обнаружили на полках российских магазинов «контрабандные груши» из Нидерландов и Бельгии общей стоимостью €240 млн. Как сообщает The Brussels Times, несмотря на действующее эмбарго на европейские продукты питания, фрукты ввозились в Россию через Литву и Белоруссию, где груши незаконно меняли «прописку».
Brussels Times: европейские журналисты вычислили «контрабандные груши» в России
Reuters

Несмотря на российское эмбарго на импорт продуктов питания из стран ЕС, бельгийские и голландские поставщики нередко видят свои фрукты на полках российских супермаркетов, сообщает The Brussels Times.

В ответ на санкции Брюсселя, введённые за «аннексию» Крыма в августе 2014 года, Москва запретила ввоз мясной, молочной и рыбной продукции, а также фруктов и овощей из Европы. Однако, как выяснили голландские СМИ, несмотря на запрет, в России продаются «контрабандные груши»  общей стоимостью порядка €240 млн.

По данным журналистов, российские импортёры закупали бельгийские и голландские груши через Литву и Белоруссию. Там фруктам присваивались поддельные сертификаты, благодаря которым груши теряли свою бельгийскую «прописку» и официально становились привезёнными из Африки.

Как подчёркивает издание, из-за подобных манипуляций с европейскими продуктами  около половины торгового оборота бельгийских груш с Россией сохранилось. По оценкам журналистов, каждый год в России продаётся по меньшей мере 70 тыс. тонн бельгийских и голландских груш, что приносит продавцам  из двух этих стран как минимум €56 млн.   

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источник
Brussels Times Бельгия Европа
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Бельгия Евросоюз еда Нидерланды санкции торговля эмбарго
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