Junge Welt: современные санкции превращаются в двигатель прогресса и независимости

Современные торговые запреты и эмбарго, по сути, являются разновидностями «других средств» ведения войны с целью навязать противнику свою волю, пишет Junge Welt. Их эффективность зависит от того, в какой мере страна, которая становится объектом блокады, зависит от тех или иных поставок. Похоже, что нынешние ограничения в отношении России, наоборот, стимулируют развитие отечественных технологий и делают страну более независимой, говорится в статье.

Первоначально слово «санкция», происходящее от латинского sanctificatio, означало «освящение» — а затем стало применяться для обозначения разрешения или одобрения, например, какого-нибудь закона представителями власти. В нынешнем уголовном законодательстве под «санкцией» понимают «предохранительную меру, применяемую властями к правонарушителю», и в формальном смысле современные санкции действуют так же, как и в уголовном праве, пишет Junge Welt. Однако загвоздка заключается в том, что субъектами международного права являются не государство и его подданные, а равноправные страны, — поэтому его нормы действуют лишь до тех пор, пока они признаются и соблюдаются всеми сторонами. В противном случае действие санкций может идти вразрез с прогнозами, предупреждает автор.

Проблема в том, что уголовное право предполагает суверенитет государства над местом преступления и над преступником. Поэтому претензии Запада из разряда: «Тот, кто аннексирует Крым, карается тем-то и тем-то», — то есть на осуществление суверенитета над Крымом, и соответственно над Россией, а тем более над Владимиром Путиным, не имеют под собой оснований, подчёркивается в статье. Современная теория экономических санкций обходит эту дилемму риторически, объявляя, что цель санкций — изменить поведение объекта санкций «путём повышения его затрат на осуществление такого поведения». Однако подобная аргументация по сути ничего не объясняет, отмечает Junge Welt.

Известный прусский военачальник и стратег Клаузевиц в своё время сформулировал определение войны как «продолжение политики другими средствами с целью навязать противнику свою волю». И одним из таких «других средств», по сути, и является ограничение экономического оборота посредством санкций, говорится в статье. На практике это выражается в конфискации размещённых за границей состояний, отказе в предоставлении банковских кредитов и исключении из международной финансовой системы.

В то время как непосредственные торговые запреты, так называемые эмбарго, или физические блокады — лишь подпункты этих самых «других средств», которые отличаются друг от друга в зависимости от их близости к настоящей войне, поясняет автор: «Арабская блокада израильского порта Эйлат в 1967 году стала поводом для шестидневной войны. Соответственно, эмбарго — это сопутствующие обстоятельства настоящих войн». Действенность подобных мер зависит от того, в какой степени страна, которая становится объектом эмбарго, зависит от тех или иных поставок, либо в состоянии без них обойтись, пишет Junge Welt.

И это приводит к тому, что ограничительные санкции на практике вполне могут стать двигателями экономических и технологических инноваций, констатирует автор. Например, незадолго до Первой мировой войны немецкие учёные разработали метод Габера — Боша, позволивший производить искусственные удобрения и взрывчатые вещества без импортного сырья. Без этой технологии боеприпасы у Германии полностью закончились бы уже к концу 1914 года. Во время той же войны немецкие технологи изобрели флисовое полотно — заменитель натуральной кожи, напоминает Junge Welt.

Если проанализировать нынешнюю ситуацию в России, то под влиянием запрета на ввоз западного продовольствия там расцвело отечественное производство сыра и некоторых других продуктов, а IT-специалисты работают над созданием собственной операционной системы для компьютеров, говорится в статье. Это лишний раз подтверждает, что ограничительные санкции при определённых обстоятельствах могут привести к прямо противоположным результатам, заключает Junge Welt: «Они способны сделать страну, которая стала объектом санкций, независимой от той страны, которая их вводит».