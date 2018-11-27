Белсат Оригинал

Эксперт: мясо-молочная «Санта-Барбара» между Минском и Москвой никогда не закончится

Материал представлен в переводе ИноТВ
По словам белорусского экономиста Александра Ярошука, торговый конфликт между Россией и Белоруссией напоминает бесконечный сериал. Корреспондент белорусского телеканала «Белсат» поясняет, что, вероятно, претензии Россельхознадзора связаны с тем, что белорусские предприятия занимаются реэкспортом в Россию санкционной продукции из Европы, а также с лоббированием российских компаний.

Антибиотики и кишечная палочка в мясе. И вообще на этикетках отмечено одно мясо, а внутри встречается другое, возмущается российская фитосанитарная служба. Россельхознадзор временно запретил поставки с четырёх белорусских предприятий. Продукцию ещё семи поставили под усиленный контроль. На самом ли деле белорусы травят россиян? Выяснял Витовт Сивчик.

 
Если на минских улицах спросить про качество отечественной продукции, услышишь в основном одинаковые отклики.
 
МИНЧАНИН: Белорусская? Да, очень хорошая продукция, качественная.
 
ВТОРОЙ МИНЧАНИН: Доверяю своим производителям.
 
МИНЧАНКА: Вкуснее потому что.
 
ВТОРАЯ МИНЧАНКА: Наша продукция, наверно, менее насыщена какими-то добавками.
 
Но Россельхознадзор придерживается совершенно иного мнения.
 
ИЗ ЗАЯВЛЕНИЯ РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА: В продукции 11 белорусских предприятий лабораториями, подчинёнными Россельхознадзору, обнаружены нарушения ветеринарно-санитарных требований Евразийского экономического союза и России.
 
«Беловежские деликатесы», «Витебская бройлерная фабрика», птицефабрика «Дружба» и Слуцкий мясокомбинат — с сегодняшнего дня эти предприятия не могут поставлять свои изделия на российский рынок. Продукцию с Березовской и Дятловской сыроварен, Поставского, Пинского и Слонимского мясокомбината, а также с Агрокомбината «Дзержинский» и «Беловежский» поставят на специальный лабораторный контроль.
 
АЛЕКСАНДР ЯРОШУК, Белорусский конгресс демократических профсоюзов: Российско-белорусские молочные отношения — это уже такая «Санта-Барбара», которая, наверно, длится и будет длиться бесконечно.
 
Но можно ли бесконечно находить кишечные палочки? Александр Ярошук уверен, что хотя запреты и имеют выборочный политический характер, они могут опираться на реальные нарушения качества.
 
Сайт Россельхознадзора рассказывает про новые победы в борьбе с санкционными продуктами. Яблоки и сыр из Польши, мясо с Украины — всё находит свой конец на специальных полигонах. Хвалятся российские санитары, например, и разворотом продукции из Казахстана, который, как и Белоруссия, также состоит в экономическом союзе с Россией.
 
ВЛАДИСЛАВ ЖУКОВСКИЙ, экономист, Россия: Очень важно понимать, что через Белоруссию и через Казахстан в Россию идёт колоссальный поток серого импорта, неучтёнки, контрафакта. Если раньше они шли из европейских стран в Россию, то теперь они формально под запретом. Конечно, этого никто не отменял. Объёмы импорта идут, и понятное дело, что объёмы реально большие и никуда они не сократились, а даже выросли.
 
Возможно, именно реэкспорт белорусскими предприятиями санкционной продукции может быть истинной причиной ограничений. Однако единого мнения нет. В качестве мотива называют и деятельность лобби российского агропромышленного комплекса, которое…
 
АЛЕКСАНДР ЯРОШУК: … оказывает и политическое давление на российские власти, чтобы белорусскую продукцию постепенно вытеснять. И я прогнозирую очень плохие для нас времена и перспективы.
 
В конечном счёте, именно на российский рынок приходится более 90% белорусского сельскохозяйственного экспорта.
 
Витовт Сивчик, Белсат.
 
Дата выхода в эфир 25 ноября 2018 года.

 

Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Публикуем в Twitter актуальные зарубежные статьи, выбранные редакцией ИноТВ
источник
Белсат Беларусь Европа
теги
Белоруссия еда продовольствие Россия санкции экспорт
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Загрузка...
Лента новостей RT

Новости партнёров