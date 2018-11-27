Эксперт: мясо-молочная «Санта-Барбара» между Минском и Москвой никогда не закончится

По словам белорусского экономиста Александра Ярошука, торговый конфликт между Россией и Белоруссией напоминает бесконечный сериал. Корреспондент белорусского телеканала «Белсат» поясняет, что, вероятно, претензии Россельхознадзора связаны с тем, что белорусские предприятия занимаются реэкспортом в Россию санкционной продукции из Европы, а также с лоббированием российских компаний.

Антибиотики и кишечная палочка в мясе. И вообще на этикетках отмечено одно мясо, а внутри встречается другое, возмущается российская фитосанитарная служба. Россельхознадзор временно запретил поставки с четырёх белорусских предприятий. Продукцию ещё семи поставили под усиленный контроль. На самом ли деле белорусы травят россиян? Выяснял Витовт Сивчик.

Если на минских улицах спросить про качество отечественной продукции, услышишь в основном одинаковые отклики.

МИНЧАНИН: Белорусская? Да, очень хорошая продукция, качественная.

ВТОРОЙ МИНЧАНИН: Доверяю своим производителям.

МИНЧАНКА: Вкуснее потому что.

ВТОРАЯ МИНЧАНКА: Наша продукция, наверно, менее насыщена какими-то добавками.

Но Россельхознадзор придерживается совершенно иного мнения.

ИЗ ЗАЯВЛЕНИЯ РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА: В продукции 11 белорусских предприятий лабораториями, подчинёнными Россельхознадзору, обнаружены нарушения ветеринарно-санитарных требований Евразийского экономического союза и России.

«Беловежские деликатесы», «Витебская бройлерная фабрика», птицефабрика «Дружба» и Слуцкий мясокомбинат — с сегодняшнего дня эти предприятия не могут поставлять свои изделия на российский рынок. Продукцию с Березовской и Дятловской сыроварен, Поставского, Пинского и Слонимского мясокомбината, а также с Агрокомбината «Дзержинский» и «Беловежский» поставят на специальный лабораторный контроль.

АЛЕКСАНДР ЯРОШУК, Белорусский конгресс демократических профсоюзов: Российско-белорусские молочные отношения — это уже такая «Санта-Барбара», которая, наверно, длится и будет длиться бесконечно.

Но можно ли бесконечно находить кишечные палочки? Александр Ярошук уверен, что хотя запреты и имеют выборочный политический характер, они могут опираться на реальные нарушения качества.

Сайт Россельхознадзора рассказывает про новые победы в борьбе с санкционными продуктами. Яблоки и сыр из Польши, мясо с Украины — всё находит свой конец на специальных полигонах. Хвалятся российские санитары, например, и разворотом продукции из Казахстана, который, как и Белоруссия, также состоит в экономическом союзе с Россией.

ВЛАДИСЛАВ ЖУКОВСКИЙ, экономист, Россия: Очень важно понимать, что через Белоруссию и через Казахстан в Россию идёт колоссальный поток серого импорта, неучтёнки, контрафакта. Если раньше они шли из европейских стран в Россию, то теперь они формально под запретом. Конечно, этого никто не отменял. Объёмы импорта идут, и понятное дело, что объёмы реально большие и никуда они не сократились, а даже выросли.

Возможно, именно реэкспорт белорусскими предприятиями санкционной продукции может быть истинной причиной ограничений. Однако единого мнения нет. В качестве мотива называют и деятельность лобби российского агропромышленного комплекса, которое…

АЛЕКСАНДР ЯРОШУК: … оказывает и политическое давление на российские власти, чтобы белорусскую продукцию постепенно вытеснять. И я прогнозирую очень плохие для нас времена и перспективы.

В конечном счёте, именно на российский рынок приходится более 90% белорусского сельскохозяйственного экспорта.

Витовт Сивчик, Белсат.

Дата выхода в эфир 25 ноября 2018 года.