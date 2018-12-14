Deutschlandfunk: Россия приспособилась к санкциям, но они себя ещё покажут

Россия хорошо приспособилась к санкциям, развивая программу импортозамещения и наращивая связи с Китаем, пишет Deutschlandfunk, ссылаясь на данные мировых рейтинговых агентств. Однако, ситуация не безоблачна: издание приводит слова эксперта Татьяны Митровой, которая предупреждает о долгосрочном эффекте санкций, рискующем подорвать потенциал российской нефтегазовой промышленности, а также о снижении доверия к России со стороны кредиторов.

Незадолго до саммита ЕС в Брюсселе, постоянный представитель России при Европейском союзе Владимир Чижов, в рамках своего выступления на российском телевидении, отметил, что «санкции живут своей жизнью. У каждого из санкционных пакетов свой срок действия. Очевидно, что Евросовет, в ходе встречи, которая состоится в конце этой недели, продлит санкции, истекающие в январе», — сообщает Deutschlandfunk.

В результате так и случилось, европейские санкции были продлены. Издание отмечает, что многие российские чиновники и политики не раз подчёркивали в прошлом, что санкции не сильно беспокоят Россию, и что они больше вредят самому ЕС, вводящему их исключительно из-за давления со стороны США.

Deutschlandfunk обращается к данным, предоставляемым рейтинговыми агентствами Moody’s и Standard&Poors: они свидетельствуют о том, что Россия хорошо приспособилась к штрафным мерам, пытаясь заменить импортную продукцию отечественной, а также возрождая сотрудничество с Китаем.

Изданием также приводится мнение Татьяны Митровой из школы управления «Сколково»: «Санкции напрямую влияют на капитальные затраты. Ранее, российские предприятия могли легко брать зарубежные кредиты, а банки выстраивались в очередь, чтобы эти кредиты им предоставить, причём, по низким процентам. Теперь же они предлагают кредиты под 13-14% и это огромная проблема». Что касается повседневности, то на неё европейские санкции повлияли несильно: из-за этого возникает ощущение, что негативных последствий от штрафных мер не будет. Однако, как считает Татьяна Митрова, это ощущение обманчиво, потому что санкции повлияют в долгосрочной перспективе, шаг за шагом ухудшая перспективы российского нефтегазового сектора. В первую очередь, под угрозу ставится добыча арктической нефти, требующая продвинутых технологий.

Митрова сравнивает эффект санкций с «захватом анаконды»: она напоминает, что похожие методы использовались против СССР, начиная с 70х годов прошлого века.