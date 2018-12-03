Frankfurter Allgemeine Оригинал

Немецкий политик: ужесточение санкций против России ничего не даст

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Штрафные меры против Российской Федерации привязаны к Минским соглашениям, и их необходимо реализовать, заявила в интервью Frankfurter Allgemeine глава правительства федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания Мануэла Швезиг. Ситуация, однако, сложная, и поэтому дальнейшее «закручивание санкционной спирали» попросту ничего не даст, констатировала немецкий политик.
Немецкий политик: ужесточение санкций против России ничего не даст
Reuters

Дальнейшее ужесточение Западом санкций против Российской Федерации ничего не даст, заявила в интервью немецкой газете Frankfurter Allgemeine премьер-министр федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания Мануэла Швезиг.

«Санкции (против России. — ИноТВ) привязаны к Минским соглашениям, и их необходимо реализовать. Ситуация, однако, сложная. Дальнейшее закручивание санкционной спирали ничего не даст», — констатировала Швезиг.

Глава правительства Мекленбурга — Передней Померании также отметила, что «с большой тревогой» наблюдает за тем, как накаляется ситуация на Украине.

«Я рассчитываю, что федеральное правительство Германии продолжит налаживать диалог (с Москвой. — ИноТВ) и при помощи дипломатии посодействует разрешению конфликта, — подчеркнула Мануэла Швезиг.

«Как раз в сложные времена и важно поддерживать друг с другом диалог», — добавила премьер-министр немецкой федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания.

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