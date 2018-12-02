SZ: Курт Волкер призвал Россию к переговорам с Западом

В интервью для Süddeutsche Zeitung, спецпредставитель госдепа по Украине Курт Волкер заявил, что Россия не имела права задерживать украинские корабли в Азовском море. Он призвал страны Запада рассмотреть возможность введения новых санкций против Москвы. При этом, Волкер подчеркнул, что России нужно вернуться за стол переговоров, чтобы окончательно решить конфликтную ситуацию на Украине.

После инцидента в Керченском проливе, отношения Запада с Россией в очередной раз ухудшились, пишет Süddeutsche Zeitung. В своём интервью для немецкого издания, спецпредставитель госдепа США по Украине Курт Волкер призвал страны Европы и США обдумать вероятность новых санкций.

Волкер говорит о том, что сейчас не так важно, какая из сторон больше виновата в том, что случилось в Азовском море: «Важно то, что русские захватили Крым, и эта аннексия не признана ни нами, ни странами Европы, ни в целом в мире. У русских нет права на то, чтобы указывать украинцам, что им делать, и что им дозволено в украинских водах».

«Ещё в сентябре, у российской стороны не вызывало вопросов то, что украинские корабли хотят проходить через Керченский пролив», — отметил Волкер. Поэтому, у действий России, заблокировавшей проход украинских судов, нет правового обоснования.

Издание напоминает, что Волкер был назначен специальным представителем по Украине в 2017 году, и с тех пор он вёл непосредственные переговоры с «правой рукой Владимира Путина» Владиславом Сурковым, «курирующим» Донецкую и Луганскую народные республики. Последняя их встреча состоялась в январе 2018 года. Тогда стороны намеревались подписать соглашение о разрешении конфликта на Юго-Востоке Украины, однако, по словам Волкера, «российская сторона полностью отвергла наше предложение». Как информирует Süddeutsche Zeitung, Вашингтон и Москва планировали новую встречу Суркова и Волкера в декабре. Однако затем произошёл инцидент в Азовском море.

Волкер также высказался по поводу введения президентом Украины Петром Порошенко военного положения: «военное положение, необходимость которого я не буду оценивать, не должно мешать демократическим процессам внутри Украины». Что касается высказываний Порошенко, насчёт возможной «полномасштабной войны» Украины с Россией, то Волкер отказался от непосредственного комментария, однако отметил, что «уверен, никакой большой новой агрессии не будет».

Возвращаясь к инциденту в Керченском проливе, спецпредставитель госдепа по Украине подчеркнул, что Россия «должна отпустить украинские корабли и украинских моряков, а также вернуться за стол переговоров, чтобы решить этот конфликт на долгосрочной основе». Он добавил, что было бы хорошо, если европейцы рассмотрят возможность новых санкций, и заверил, что США сделают то же самое.