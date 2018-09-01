Guardian: Вашингтон обещает укрепить армию Украины и «воссоздать» её флот

Американские власти «абсолютно» готовы расширить военные поставки Киеву. Об этом в интервью The Guardian заявил спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер. По словам чиновника, страна нуждается в восстановлении противовоздушной обороны и флота, «который фактически был захвачен Россией».

Вашингтон «абсолютно» готов расширить поставки вооружения Киеву, чтобы укрепить украинские военно-морские и военно-воздушные силы. Об это в интервью The Guardian рассказал спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер.

«Они ежедневно теряют солдат, защищая собственную страну. И поэтому в данном контексте для Украины естественно укреплять свою армию, заниматься самооборонной и искать помощи. И столь же естественно, что другие страны должны им помогать. И, разумеется, им нужна военная помощь, потому что в них стреляют», — отметил дипломат.

«Мы можем вести с Украиной точно такой же диалог о её нуждах, как и с любой другой страной. Я думаю, речь пойдёт о военно-морском потенциале, потому что, как вам известно, их флот фактически был захвачен Россией. И поэтому им необходимо воссоздать военно-морские силы, и их военно-воздушный потенциал тоже весьма ограничен. Я думаю, нам необходимо заняться их противовоздушной обороной»,— добавил Волкер.

Он также сообщил The Guardian, что между США и Москвой существуют серьёзные разногласия относительно ввода миротворцев ООН в Донбасс. По его прогнозам, Владимир Путин дождётся результатов парламентских и президентских выборов на Украине, которые пройдут в следующем году, прежде чем менять свою позицию по этому вопросу.

Вместе с тем представитель Госдепартамента уверен, что время не на стороне Кремля. По его словам, из-за конфликта на востоке с каждым месяцем на Украине, особенно среди молодёжи, крепнут антироссийские и прозападные настроения.

Издание напоминает, что в мае конгресс одобрил выделение $250 млн. на военную поддержку Украины. Американские законодатели выступали с аналогичным предложением в прошлом, но оно блокировалось администрацией Обамы из-за опасений «ответного роста напряжённости» со стороны Москвы. В декабре 2017 года Трамп отменил это ограничение, а затем одобрил отправку Киеву противотанковых ракетных комплексов «Джавелин».

Между тем Россия «продолжает вооружать» ополченцев Донбасса. Не так давно наблюдатели ОБСЕ опубликовали видеозапись с беспилотника, на которой грузовые автоколонны пересекают российско-украинскую границу «по просёлочной дороге под покровом ночи», утверждает The Guardian.