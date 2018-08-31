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Reuters: в Москве полагают, что за убийством Захарченко может стоять Киев

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В результате «террористической атаки» в Донецке погиб лидер донецких сепаратистов Александр Захарченко, сообщает агенство Reuters. При этом в Министерстве иностранных дел России отмечают, что есть все основания полагать, что за смертью Захарченко стоит киевский режим.
Reuters: в Москве полагают, что за убийством Захарченко может стоять Киев
Reuters

Лидер донецких сепаратистов Александр Захарченко был убит во взрыве в кафе в Донецке, сообщает Reuters со ссылкой на администрацию главы Донецкой народной республики.

Агентство отмечает, что по последней информации Захарченко погиб «в результате террористической атаки».
 
Как сообщает Reuters со ссылкой «РИА Новости», в Министерстве иностранных дел России отметили, что есть все основания полагать, что за смертью лидера сепаратистов стоит киевский режим.
 
По словам официального представителя министерства Марии Захаровой, это показывает, что вместо поиска путей урегулирования конфликта, в Киеве решили перейти к «кровавой бойне».
 
Reuters отмечает, что 42-летний Захарченко возглавил ДНР в ноябре 2014 года после того, как поддерживаемые Россией сепаратисты свергли правление центрального правительства региона в результате вооружённого восстания против прозападных украинских властей. 
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источник
Reuters США Северная Америка
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Александр Захарченко Донецк Киев теракт убийство Украина
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