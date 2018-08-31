Украинский депутат пообещал уничтожить российский флот в Азовском море за 5 минут

У Украины достаточно сил и средств, чтобы уничтожить весь российский флот в Азовском море за пять минут, заявил украинский депутат Юрий Берёза. Как передаёт «Телеканал новин 24», по его мнению, на данный момент оборонные ведомства Украины принимают все необходимые меры на побережье Азовского моря для адекватного ответа противнику.
Украина имеет все силы и средства для того, чтобы уничтожить российские военные корабли, которые будут наступать с Азовского моря, и украинские оборонные ведомства проводят все необходимые мероприятия на побережье для адекватного ответа противнику. Как пишет «Телеканал новин 24», об этом заявил депутат от фракции «Народный фронт» Юрий Берёза.
«Если взглянуть на карту, где Азовское море, при правильном размещении и укреплении ракетных батарей любой флот, который туда придёт, уничтожается буквально за 5–10 минут», — отметил политик.
Он также добавил, что у Украины есть все средства, которые позволят противостоять российскому флоту.
«Измерив, на каком расстоянии могут быть корабли, можно даже взять то вооружение, которое было в 1991 году в Советском Союзе — оно практически всё у нас, — и ракетно-артиллерийские системы смогут подавить практически любой флот», — заявил Берёза.
Согласно данным политика, на данный момент оборонные ведомства Украины принимают все необходимые меры на побережье Азовского моря для адекватного ответа противнику. Депутат также выразил надежду на «взвешенные и трезвые решения» на заседании совета национальной безопасности и обороны, которое созвал президент Пётр Порошенко для обсуждения ситуации в Азовском море.
«Распределение моря, которое было во времена предыдущих президентов, не в пользу Украины, и здесь Порошенко должен поставить задачу МИД: что нам надо разрывать, как защититься, где апеллировать к международным институтам, где апеллировать к нашим партнёрам, а где подавать иски в международные суды», — убеждён Береза.
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