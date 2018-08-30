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Обозреватель: в Киеве ударили забегом в вышиванках по «внешней агрессии»

Материал представлен в пересказе ИноТВ
В Киеве прошел 5-й юбилейный патриотический забег в вышиванках, посвящённый Дню независимости Украины. Как передаёт «Обозреватель», известный украинский спортсмен и идейный вдохновитель проекта Александр Кузин заявил, что данное мероприятие показывает, что Украина — успешная и сильная страна, которой не страшна внешняя агрессия.
Обозреватель: в Киеве ударили забегом в вышиванках по «внешней агрессии»
Reuters

В честь Дня независимости Украины в Киеве прошел 5-й юбилейный патриотический забег в вышиванках. Как сообщает «Обозреватель», известный украинский спортсмен, марафонец, тренер и идейный вдохновитель проекта «Забег вышиванок» Александр Кузин в социальных сетях выразил слова благодарности всем причастным к патриотическому спортивному празднику. 

«Огромная благодарность всем, кто был с нами! Надеюсь, что вы ощутили украинский дух! Мы вместе делаем одно большое дело — пропагандируем людям здоровый образ жизни, делаем украинскую нацию сильнее, объединяем украинцев не только на Украине, но и по всему миру, показываем миру, что Украина — успешная и сильная страна, и никакая внешняя агрессия нас не сломает!» — написал Кузин.
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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