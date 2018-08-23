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Украинский депутат: грохот нашей бронетехники вызовет землетрясение в Кремле

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Грохот украинской бронетехники, которая пройдёт на параде в честь Дня независимости Украины 24 августа, должен «вызвать землетрясение в Кремле», заявил украинский депутат от «Блока Петра Прошенко» Олег Барна. Политик в эфире телеканала NewsOne также заявил, что украинская армия сейчас способна противостоять «сильнейшей армии Европы».
Украинский депутат: грохот нашей бронетехники вызовет землетрясение в Кремле
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Украинская армия сейчас способна противостоять «сильнейшей армии Европы». Об этом заявил украинский депутат от «Блока Петра Прошенко» Олег Барна в студии телеканала NewsOne.

Он прокомментировал ситуацию с задымившимся посреди Киева танком и отметил, что «не ошибается тот, кто ничего не делает», а также что такие ситуации бывают и в мощных армиях в других странах. Кроме того, это просто технические моменты.
 
«Нам есть чем похвастаться. Парад —  это измерение патриотизма всех граждан, которые хотят увидеть боеспособность нашей армии. Я думаю, что марш наших военных и грохот нашей бронетехники должен вызвать землетрясение в Кремле», —  подчеркнул Барна.
 
Также политик заявил, что танк Т-64 превосходит по характеристикам российские танки на базе «Арматы» и является «самым надёжным».
 
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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