Украинский депутат: грохот нашей бронетехники вызовет землетрясение в Кремле

Грохот украинской бронетехники, которая пройдёт на параде в честь Дня независимости Украины 24 августа, должен «вызвать землетрясение в Кремле», заявил украинский депутат от «Блока Петра Прошенко» Олег Барна. Политик в эфире телеканала NewsOne также заявил, что украинская армия сейчас способна противостоять «сильнейшей армии Европы».

Украинская армия сейчас способна противостоять «сильнейшей армии Европы». Об этом заявил украинский депутат от «Блока Петра Прошенко» Олег Барна в студии телеканала NewsOne.

Он прокомментировал ситуацию с задымившимся посреди Киева танком и отметил, что «не ошибается тот, кто ничего не делает», а также что такие ситуации бывают и в мощных армиях в других странах. Кроме того, это просто технические моменты.

«Нам есть чем похвастаться. Парад — это измерение патриотизма всех граждан, которые хотят увидеть боеспособность нашей армии. Я думаю, что марш наших военных и грохот нашей бронетехники должен вызвать землетрясение в Кремле», — подчеркнул Барна.

Также политик заявил, что танк Т-64 превосходит по характеристикам российские танки на базе «Арматы» и является «самым надёжным».