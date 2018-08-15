Свастика, алкоголь и холодное оружие: как сидят в украинском СИЗО экс-бойцы «Торнадо»

Сотрудники украинских правоохранительных органов провели обыски в камерах СИЗО, где содержались экс-бойцы спецроты «Торнадо». Как пишет «Левый берег», после обыска у заключённых изъяли нацистскую символику, холодное оружие и дорогой алкоголь.

Украинские сотрудники правоохранительных органов провели обыски в камерах Лукьяновского СИЗО Киева, где 9 августа экс-бойцы спецроты «Торнадо» устроили бунт. Как пишет «Левый берег», об этом сообщила пресс-секретарь украинского генпрокурора Лариса Сарган.



«Обыски в камерах Лукьяновского СИЗО. Они точно герои?» — написала она в Тwitter и опубликовала фотографии изъятого у заключённых.

Сарган не уточнила, ни когда именно проводили обыски, ни что изъяли, лишь обнародовала несколько фото.

Как напоминает издание, в Киевском следственном изоляторе 9 августа произошел бунт заключённых бывших бойцов спецподразделения «Торнадо» после того, как к ним пришли с обысками. Позже стало известно, что троих бывших бойцов вывезли из Лукьяновского СИЗО в различные пенитенциарные учреждения в Киевской области.

Полиция завела дело на двух сотрудников СИЗО, помогавших «торнадовцам» организовать бунт. Сотрудники киевского следственного изолятора собрали экс-бойцов спецроты в одной камере и дали им холодное оружие.