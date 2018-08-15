Свастика, алкоголь и холодное оружие: как сидят в украинском СИЗО экс-бойцы «Торнадо»

14:02
Захарова: Россия надеется на нормализацию отношений с Грецией
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе еженедельного брифинга заявила, что Россия надеется на нормализацию отношений с Грецией.
14:01
Следователь по делу «Нового величия» подал ходатайство о переводе Дубовик и Павликовой под домашний арест
Следствие просит перевести фигуранток дела «Нового величия» Анну Павликову и Марию Дубовик под домашний арест.
13:58
Шойгу заявил о необходимости строительства полноценной военно-морской базы в Дагестане
Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что в дагестанском Каспийске будет построена полноценная военно-морская база.
13:58
В Афганистане в результате двух взрывов погибли 10 человек
В Афганистане в результате двух взрывов погибли по меньшей мере 10 человек, в том числе шесть девочек.
13:55
Экс-чемпион UFC Вердум: Нурмагомедов «убьёт» Макгрегора
Экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) бразилец Фабрисио Вердум дал прогноз на поединок россиянина Хабиба Нурмагомедова с ирландцем Конором Макгрегором.
13:52
СК возбудил дело по факту избиения заключённых в колонии Читы
Следователи возбудили уголовное дело по факту избиения осуждённых в исправительной колонии №5 Читы. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по Забайкальскому краю.
13:50
Посольство России на Украине оказывает содействие представителям защиты Вышинского
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российское посольство на Украине оказывает содействие представителям защиты арестованного главы РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.
13:47
Захарова: новый закон об оборонном бюджете США фиксирует курс на доминирование в мире
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе еженедельного брифинга прокомментировала подписанный президентом США Дональдом Трампом закон об оборонном бюджете.
13:41
При обрушении моста в Генуе погибли трое французов
В МИД Франции сообщили о гибели трёх французских граждан в результате обрушения моста в итальянском городе Генуя.
13:41
Яковенко рассказал о позиции Британии по Сирии
Российский посол в Лондоне Александр Яковенко рассказал в эфире RT о позиции Великобритании по вопросу возвращения сирийских беженцев.
13:35
В МИД поражены отказом британских властей обеспечить доступ консулов к Скрипалям
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе еженедельного брифинга заявила, что ведомство обеспокоено отсутствием информации о самочувствии Сергея и Юлии Скрипаль и об их местонахождении.
13:34
Путин заявил о необходимости возрождать программу сохранения национальных языков народов России
Президент России Владимир Путин во время общения с участниками образовательного форума «Машук» заявил о необходимости возрождать программу сохранения национальных языков народов России.
13:34
Загитова и Медведева представят свои новые программы в Москве 9 сентября
В Москве 9 сентября состоятся открытые прокаты фигуристов сборной России.
13:28
Новый спутник ГЛОНАСС запустят в начале 2019 года
Гендиректор предприятия «ИСС имени академика М.Ф. Решетнёва» Николай Тестоедов заявил, что третий спутник серии ГЛОНАСС-К1 планируют запустить в начале 2019 года.
13:20
Фанаты киевского «Динамо» совершили нападение на болельщиков чешской «Славии»
Фанаты киевского «Динамо» совершили нападение на болельщиков чешской «Славии» после ответной игры третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.
13:17
Генконсульство: россияне не пострадали при обрушении моста в Генуе
Российские граждане не числятся среди погибших или пострадавших в результате обрушения моста в итальянском городе Генуя. Об этом сообщили в генконсульстве России.
13:16
Захарова: российские дипломаты добились улучшения условий содержания Бутиной
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе еженедельного брифинга заявила, что российские дипломаты добились улучшения условий содержания арестованной в США россиянки Марии Бутиной.
13:10
В Ленинградской области обнаружен крупный арсенал оружия
В Ленинградской области в ходе расследования дела крупной организованной преступной группировки обнаружен арсенал, состоящий из 14 бомб, десяти гранат, двух винтовок и другого вида оружия.
13:03
Ракитич отреагировал на уход Манджукича из сборной Хорватии по футболу
Полузащитник сборной Хорватии по футболу и «Барселоны» Иван Ракитич отреагировал на решение Марио Манджукича завершить карьеру в национальной команде.
12:58
СК России возбудил дело по факту падения джипа в ущелье под Геленджиком
СК России по Краснодарскому краю возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей») из-за падения джипа в ущелье под Геленджиком.
12:45
СМИ: Футболист «Ливерпуля» Груич может перейти в ЦСКА
Сербский полузащитник английского «Ливерпуля» Марко Груич может перейти в московский ЦСКА.
12:42
На участке зелёной ветки московского метро прекращено движение
Движение поездов прекращено на участке Замоскворецкой линии московского метро от «Новокузнецкой» до «Орехово».
12:36
В Киргизии 12 человек госпитализировали с подозрением на сибирскую язву
В Кара-Кульджинском районе Киргизии госпитализированы 12 человек с подозрением на сибирскую язву. Об этом сообщила пресс-секретарь Минздрава Жылдыз Айгерчинова.
12:32
Пошлина на экспорт нефти из России с 1 сентября снизится на $5,4
Пошлина на экспорт нефти из России с 1 сентября понизится на $5,4 — до $130 со $135,4 за тонну в августе.
12:28
Синоптики сообщили о завершении пляжного лета в Москве
Ведущий метеоролог «Гисметео» Леонид Старков в беседе с RT рассказал о том, какая погода ждёт жителей Москвы на ближайшей неделе.
12:27
Стала известна стоимость билетов на бой Нурмагомедов — Макгрегор
Журналист Ариэль Хельвани опубликовал стоимость билетов на турнир Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 229, в котором сразятся россиянин Хабиб Нурмагомедов и ирландец Конор Макгрегор.
12:25
Генпрокурор назвал причину обрушения моста в Генуе
Генпрокурор Франческо Коцци заявил, что обрушение моста в Генуе произошло из-за человеческой ошибки.
12:18
Захарова: США не справились с ролью супермена
Официальный представитель МИД России Мария Захарова считает, что США, которые некогда заявили о своей исключительности, не справились с ролью супермена.
12:16
СМИ: В Турции суд отказал в освобождении пастора Брансона из-под домашнего ареста
Турецкий суд отказал в освобождении американского пастора Эндрю Брансона из-под домашнего ареста.
12:11
СМИ: Зидан хочет стать тренером «Манчестер Юнайтед»
Бывший главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан хочет стать наставником английского клуба «Манчестер Юнайтед».
12:08
В Крыму прекратили выпуск Visa и MasterCard
Генбанк в Крыму прекратил выпуск карт платёжных систем Visa и MasterCard. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на пресс-службу банка.
11:49
Хоккеист Кузнецов представил Кубок Стэнли в Челябинске
Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин представил главный трофей Национальной хоккейной лиги (НХЛ) — Кубок Стэнли.
11:49
Эксперт связал заявление Тимошенко о необходимости новой Конституции с предстоящими выборами
Политолог Иван Мезюхо прокомментировал в беседе с RT заявление главы украинской партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко о том, что Украине нужна новая Конституция.
11:38
«Аэрофлот» выкупит акции у несогласных со сделкой по лизингу самолётов МС-21
Компания «Аэрофлот» намерена выкупить акции на 7 млрд руб у миноритариев, не поддержавших сделку по лизингу самолётов МС-21 или не участвовавших в голосовании. Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании.
11:34
Экс-футболист «Барселоны» и «Анжи» Это'О перешёл в клуб из Катара
Бывший нападающий «Барселоны» и «Анжи» Самуэль Это'О перешёл в катарский клуб «Катар СК».
11:33
Порошенко поручил передать ЕК доклад по выполнению Украиной критериев безвиза
Президент Украины Пётр Порошенко поручил украинскому Министерству иностранных дел передать Еврокомиссии национальный доклад по выполнению критериев безвизового режима с Европейским союзом.
11:27
Тимошенко заявила о необходимости новой Конституции Украины
Глава украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что Украине нужна новая Конституция.
11:16
Знарок проиграл Панарину кофе в шахматы
Российский хоккеист Артемий Панарин опубликовал видео в своём Instagram, где бывший главный тренер сборной России по хоккею Олег Знарок несёт ему кофе.
11:14
Путин выразил соболезнования в связи со смертью Эдуарда Успенского
Президент России Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями родным писателя и сценариста Эдуарда Успенского. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
11:13
Представитель Трампа приедет на военный парад в Киев
Представитель президента США Дональда Трампа приедет на военный парад в Киеве по случаю Дня независимости Украины.
11:04
Канчельскис: чемпионат России по футболу становится всё хуже и хуже
Бывший полузащитник сборной России по футболу Андрей Канчельскис отреагировал на вылет московского «Спартака» из розыгрыша Лиги чемпионов после поражения по сумме двух матчей от греческого ПАОК (2:3).
11:00
Актёр Левенбук об Успенском: нет человека в стране, который не знал бы его героев
Советский, российский актёр, театральный режиссёр, художественный руководитель московского еврейского театра «Шалом» Александр Левенбук поделился в беседе с RT воспоминаниями о писателе Эдуарде Успенском.
10:58
Песков заявил, что говорить об отказе Сенцову в помиловании некорректно
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что заявления об отказе Кремля в помиловании осуждённому украинскому режиссёру Олегу Сенцову являются некорректными c юридической точки зрения.
10:51
Умер актёр Николай Кириченко
Народный артист Белоруссии Николай Кириченко умер в возрасте 72 лет. Об этом сообщает Пятый канал со ссылкой на пресс-службу Национального академического театра имени Янки Купалы, где работал актёр.
10:49
В США сообщили об уязвимости основных объектов инфраструктуры перед киберугрозами
Основные объекты американской инфраструктуры уязвимы перед киберугрозами. Об этом говорится в отчёте Счётной палаты США, с которым ознакомился RT.
10:47
Алексей Миранчук рассказал, как в «Локомотиве» воспринимают безголевую серию команды
Нападающий сборной России и московского «Локомотива» Алексей Миранчук рассказал, как в клубе воспринимают безголевую серию команды в матчах нового сезона.
10:47
Песков рассказал о содержании послания Путина Ким Чен Ыну
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин в поздравлении лидеру КНДР Ким Чен Ыну в связи с 73-й годовщиной освобождения Кореи от японского колониального господства сообщил о готовности установить и наладить диалог.
10:35
В Госдуме предложили ввести ограничения на мощность и скорость моноколёс
Член комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Васильев предложил ввести ограничения на мощность до 5 кВт и максимальную скорость до 40 км/ч для сегвеев, гироскутеров, а также моноколёс.
10:35
Российская легкоатлетка Миллер: ни разу не выступала на международных стартах под флагом России
Российская легкоатлетка Полина Миллер, специализирующаяся в беге на 400 м, ответила на вопрос, обидно ли ей выступать на международных соревнованиях в нейтральном статусе.
10:21
Алексей Миранчук рассказал, как изменилось отношение россиян к футболу после ЧМ-2018
Нападающий сборной России и московского «Локомотива» Алексей Миранчук рассказал, как отразилось на его популярности успешное выступление на чемпионате мира 2018 года по футболу.