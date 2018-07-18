Guardian: Лондон не разрешил Гааге судить своих лидеров за военные преступления

Великобритания вошла в список стран, отказавшихся ратифицировать новую поправку в Международном уголовном суде, пишет The Guardian. Эта инициатива расширяет полномочия организации, позволяя ей рассматривать дела об агрессии в отношении государств. По мнению экспертов, будь этот закон принят раньше, британские власти отказались бы от вторжения в Ирак в 2003 году, отмечает издание.

Международный уголовный суд (МУС) получил полномочие рассматривать дела об агрессии в отношении других государств. Это событие напомнило о нюрнбергском и токийском процессах над военными преступниками, которые мировые державы проводили в 1940-х годах, пишет The Guardian.

Со вторника в Гаагский трибунал можно подавать заявления о применении силы против «суверенитета, территориальной целостности или политической независимости» стран. При этом нарушителей нельзя привлечь к ответственности за уже произошедшие конфликты, включая вторжение в Ирак, отмечает издание.

К настоящему моменту около 35 стран ратифицировали поправку, расширяющую права МУС. Следовательно, их власти могут быть осуждены, в случае если они развяжут конфликт. Государства, не ратифицировавшие поправку, также могут предстать перед МУС, если орган получит разрешение Совбеза ООН. Однако его члены наверняка воспользуются своим правом вето на любые подобные обвинения, рассуждает The Guardian.

Издания отмечает, что Великобритания стала одной из стран, которые не ратифицировали поправку. Она вместе с Японией и Францией требовала отложить принятие решения до внесения «большей ясности».

«Ирония в том, что Британия, которая так храбро противостояла Гитлеру, отказывается ратифицировать международный закон против агрессии. И это смехотворно, особенно сейчас, когда нам как раз необходим подобный закон, чтобы осудить российскую агрессию, которая заключается в отправке агентов с полонием и «Новичком» для убийства наших граждан», — заявил The Guardian судья Джеффри Робертсон, который председательствовал на процессе по военным преступлениям в Сьерра-Леоне.

По его словам, британское Министерство иностранных дел при Борисе Джонсоне «безуспешно пыталось саботировать» расширение полномочий МУС. Но он надеется, что обновлённое внешнеполитическое ведомство изменит отношение к этому вопросу.

«Отныне закон будет применяться в отношении политиков и генералов, которые отдают приказы о вторжении. Он не имеет обратную силу, поэтому (экс-премьеру Великобритании. — ИноТВ) Тони Блэру ничего не грозит. Разумеется, если бы этот закон был принят в 2003 году, он бы помешал Блэру присоединиться к вторжению в Ирак. Хотя Джорджа Буша, который относился к международному праву без особого уважения, несомненно, это бы не остановило», — уверен Робертсон.

Издание напоминает, что в 2017 году бывший иракский генерал подал в лондонский суд на Тони Блэра. Но судьи не нашли никаких оснований в английском праве, чтобы привлечь экс-главу правительства к ответственности.

В МИД Великобритании заявили, что не планируют ратифицировать поправки МУС. По словам официальных представителей ведомства, сохранением мира и безопасности уже занимается Совбез ООН, и именно эта организация должна отвечать на проявления агрессии, заключает The Guardian.