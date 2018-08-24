Украинские журналисты выяснили, почему во время выступлений Порошенко падают солдаты

На параде в Киеве, посвященном Дню независимости Украины, сразу два солдата потеряли сознание. Журналисты «Страны.ua» собрали все случаи падения военных во время выступлений украинского президента и разобрались, почему это происходит.

На сегодняшнем параде на Крещатике сразу два солдата потеряли сознание. Один во время речи президента, другой — когда шла минута молчания по погибшим украинцам. Таким образом, уже пять военных упали в обморок при Петре Порошенко за годы его президентства. «Страна.ua» собрала все случаи и разобралась, почему это происходит.

24 августа 2018 года. Парад ко Дню независимости

Один из солдат почётного караула потерял сознание на Крещатике. Это произошло около 10:35, когда президент произносил речь. Солдат упал во время слов Порошенко о связи Украины и ЕС: «Я хочу отдельно обратить внимание: и мы нужны Европе, потому что без нас Евросоюз не станет законченным и идеальным проектом. Цивилизационная граница современной Европы проходит вдоль северо-восточной границы Украины. На континенте все, кто не ослеплён российскими деньгами, понимают, что без независимой европейской страны, мира и безопасности в Европе было бы меньше».

Позже стало известно, что на Крещатике потерял сознание ещё один военный. В этот раз солдат десантно-штурмовых войск Украины. Он упал во время минуты молчания. Его не успели подхватить, и он упал на асфальт. Пострадавшего оттащили коллеги.

26 марта 2018 года. Годовщина создания Нацгвардии

Пётр Порошенко произносил речь в честь годовщины Нацгвардии. За ним стояли два знаменосца. Во время минуты молчания один из них зашатался и упал на колено. Его подхватили и увели. Место у знамени заняли другие военные.

14 марта 2018 года. Встреча президента Австрии Александра ван дер Беллена

Также в этом году произошел курьёзный случай с шапкой солдата почетного караула. Перед администрацией президента в Киеве встречали президента Австрии. Внезапно один из военных потерял шапку, когда отдавал салют. Она выкатилась на красную дорожку. Пётр Порошенко вернул головной убор.

25 ноября 2017 года. День памяти жертв голодомора

Ещё один обморок произошел во время памятных мероприятий возле Мемориала жертвам Голодомора с участием президента. Рухнувшего солдата почетного караула увезла скорая помощь. Свидетели говорят, что он ослабел и упал.

7 июня 2014 года. Инаугурация Петра Порошенко

Первый случай произошел на инаугурации – караульный потерял сознание, когда мимо него проходил новоизбранный президент. Он выронил карабин и упал на красную дорожку. Случай тут же стали интерпретировать, как символ. Одни говорили, что это хороший знак — солдат потерял оружие, значит, скоро закончатся боевые действия на востоке Украины. Другие считали, что — это недоброе предзнаменование.

Психологи отмечают, что стресс вряд ли мог стать причиной обморока, ведь адреналин, наоборот, держит организм в тонусе, и что это скорее всего физиологические факторы.

В случае с падением солдата у мемориала жертвам голодомора оказалось, что фуражка пережала сосуды. Гвардеец подтвердил, что чувствовал, как ему сдавило голову, после чего резко стало плохо.

В случае с падением на инаугурации говорили о тепловом ударе — военные стояли на 30-градусной жаре. Сам пострадавший, Александр Секало, рассказал журналистам, что почётный караул выстроился у Верховной рады за полчаса до прибытия президента. У него немного кружилась голова, но он думал, что выстоит. А когда появился Пётр Порошенко, то у солдата резко потемнело в глазах.

Позже выяснилось, что у военного серьезное заболевание почек. В клинике нефрологии Киевского госпиталя сообщали, что заболевание почек могло спровоцировать воспаление лёгких, которое солдат президентского полка получил во время службы.

После того, как в военном госпитале у Секало обнаружили болезнь, его не стали лечить, а выписали домой в Черкасскую область и уволили из армии. Деньги на лечение приходилось занимать, он жил с матерью, которая работает сторожем. Бывший военный уехал в Киев, где устроился на работу помощником печатника, чтобы заработать на лекарства.