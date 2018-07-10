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Time: в преддверии саммита в Хельсинки Волкер призвал США не забывать о конфликте на Украине

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На предстоящей встрече в Хельсинки между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом повестка дня будет очень насыщенной, так что тему Украины вполне могут упустить из виду, пишет Time. Между тем спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер в преддверии саммита призвал Вашингтон не забывать об украинском конфликте.
Time: в преддверии саммита в Хельсинки Волкер призвал США не забывать о конфликте на Украине
Reuters
Повестка предстоящего саммита в Хельсинки между лидерами США и России Дональдом Трампом и Владимиром Путиным соответственно будет очень насыщенной, сообщает Time. Когда они усядутся за стол переговоров, то будут говорить о Сирии и Иране, о НАТО и Евросоюзе. И вполне возможно, что из-за насыщенности повестки тема войны на востоке Украины окажется отброшенной в сторону.
 
Между тем спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер в преддверии встречи двух лидеров призвал американскую сторону не забывать о «российской войне» на украинской территории, говорится в статье.
 
«Многие люди убеждают себя: «О, это просто замороженный конфликт». Однако на самом деле это не так, — заявил Волкер изданию. — Там буквально каждую ночь происходят боестолкновения. Артобстрелы, миномётные обстрелы, снайперы, людей убивают».
 
По его словам, за последние четыре года в решении конфликта на востоке Украины не было никаких подвижек.
 
«У меня сложилось впечатление, что Россия решила закопаться на некоторое время и не предпринимать попыток решить его, — заявил Волкер. — Думаю, это тактика по созданию возможностей для оказания влияния».
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Time США Северная Америка
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