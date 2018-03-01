NI: Волкер намекнул на послабление санкций, если с Россией удастся договориться по Украине

США выработали свою схему урегулирования конфликта в Донбассе: Киев должен предоставить русскоязычному региону особые права и пустить туда миротворцев, рассказал спецпредставитель США по Украине Курт Волкер. А Россия в обмен на свои усилия по установлению мира может получить частичное ослабление санкций, но и это для неё будет важно, приводит The National Interest слова американского политика.

Администрация Трампа пытается усилить своё влияние на исполнение минских договорённостей в надежде положить конец военному конфликту на Украине, пишет The National Interest. Чтобы этого достичь, Вашингтон поддерживает идею, в соответствии с которой миротворцы ООН будут патрулировать Донбасс, тогда как Киев проведёт необходимые реформы для местного населения.

Эту позицию спецпредставитель США по Украине Курт Волкер разъяснил во время встречи в Центре национальных интересов. В результате этого процесса, по его мнению, территория Донбасса вернётся к Украине. Однако пока, по его словам, на этом пути не достигнуто особых результатов.

Главная проблема, пишет издание, заключается в том, что Москва скептически относится к Вашингтону и его намерениям, особенно в том, что касается ослабления санкций. И Курт Волкер признаёт, что Россия особенно не выиграет, если откажется от Донбасса: с неё разве что снимут некоторые санкции, но Украина продолжит своё движение на запад, а США не откажутся от включения Украины в НАТО в будущем.

Так что неясно, какой подход изберёт Россия в дальнейшем, пишет автор статьи. И скорее, наоборот, с её стороны могут последовать действия по обострению конфликта, а не для снижения напряжённости. Впрочем, по словам Волкера, у России нет средств для развязывания полномасштабной войны: «Украина оказалась гораздо более живучей, чем кто-либо ожидал».

И потому Вашингтон рассчитывает достичь своих целей с помощью переговоров. Но теперь там решили сменить язык и, например, называют зоны, которые контролируют повстанцы, «оккупированными Россией». Более того, США провели работу с Европейским союзом, чтобы усилить санкции против России. Наконец, Вашингтон одобрил продажу летального оружия Украине.

Впрочем, смена политики США оказалась не столь резкой, как многие ожидали. Так, Волкер не видит большой разницы между летальным и нелетальным оружием. Например, объясняет он, радары, которые поставлял Киеву Обама, помогают идентифицировать, откуда ведётся огонь, и ударить в ответ. А противотанковое оружие, которое продаёт Киеву Трамп, будет использовано лишь против танка, а пока он не появится на поле боя, наоборот, останется без действия.

Такая смена политического курса призвана показать России, что она не сможет продвинуться на Украине, не заплатив за это большую цену. И такое продвижение, по мнению Волкера, всё равно не принесёт России ожидаемой выгоды, ведь её цель была в том, чтобы сменить правительство в Киеве или вернуть дружественную России Украину. Однако теперь Украина стала ещё более националистически настроена, чем когда-либо, а молодёжь, которая никогда не жила при Советском Союзе, особенно враждебна России. «Эти психологические перемены на Украине большие, и они гораздо глубже, чем Россия ожидала», — приводит издание слова Волкера.

В итоге получается, по мнению американского чиновника, что у России нет никакого интереса в том, чтобы оставаться на Украине, и она пытается выйти из конфликта. Поэтому Вашингтону теперь нужно заставить Киев предоставить особый статус русскоговорящему Донбассу и пустить миротворцев ООН. А Россия в ответ получила бы некоторое ослабление санкций.

И хотя ослабление санкций будет небольшим, по мнению Волкера, России это должно быть важно, тем более что это может стать хотя бы одним из вопросов, по которым Москва и Вашингтон достигнут соглашения, пишет The National Interest.