Левый берег: Волкер заявил о необходимости ликвидировать ДНР и ЛНР

Минские соглашения направлены на восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины, и такие образования, как ЛНР и ДНР, должны быть ликвидированы, — об этом, как сообщает «Левый берег», заявил специальный представитель США на Украине Курт Волкер. По его словам, Донецкая и Луганская народные республики «были созданы Россией», чтобы замаскировать её деятельность, и они не соответствуют украинской Конституции.
Спецпредставитель Госдепартамента США на Украине Курт Волкер во время панельной дискуссии в аналитическом центре Hudson Institute заявил о необходимости ликвидировать ДНР и ЛНР, поскольку они не соответствуют Конституции Украины, пишет «Левый берег».
«Так называемые Луганская Народная Республика и Донецкая Народная Республика являются образованиями, которые созданы Россией для того, чтобы помочь замаскировать роль РФ и укрепить продолжающийся конфликт. И они должны быть ликвидированы», — подчеркнул Волкер.
Он также отметил, что в конституционном устройстве Украины нет места для ДНР и ЛНР.
«Минские соглашения направлены на восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины, и эти образования должны исчезнуть», — отметил спецпредставитель США.
Волкер также выразил надежду на то, что миротворческая миссия ООН в Донбассе станет средством воплощения Минских договорённостей. По его словам, помощь миротворцев с внедрением Минских соглашений должна создать переходный период передачи контроля в Донбассе сначала от России к ООН, а затем к Украине, сообщает «Левый берег».
В Верхнебуреинский район Хабаровского края, где произошло обрушение сопки, направится вторая группа учёных. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на главного научного сотрудника Института водных и экологических проблем ДВО РАН Алексея Махинова.
Президент США Дональд Трамп заявил, что в настоящее время он не планирует вводить режим чрезвычайного положения в Соединённых Штатах. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Белого дома.
Пользователи социальной сети «ВКонтакте» возмущены заявлением французского биатлониста Мартена Фуркада в адрес россиянина Александра Логинова, выигравшего спринтерскую гонку на этапе Кубка мира в Оберхофе.
Министр экономики и финансов Италии Джованни Триа в ходе визита в Москву на следующей неделе проведёт переговоры с первым вице-премьером — министром финансов России Антоном Силуановым и главой ЦБ Эльвирой Набиуллиной.
Главы МИД и Минобороны Японии и Франции на встрече выступили за развитие диалога на высоком уровне с Россией. Об этом говорится в совместном заявлении двух государств, опубликованном пресс-службой французского внешнеполитического ведомства.
Призыв Немецкого союза журналистов не выдавать RT Deutsch лицензию на вещание является вопиющим нарушением всех базовых принципов профессии. Об этом заявил секретарь Союза журналистов России Тимур Шафир.
Завершивший карьеру российский биатлонист Антон Шипулин поздравил своего соотечественника Александра Логинова с первой в его карьере победой на этапах Кубка мира, которую он одержал в спринтерской гонке в немецком Оберхофе.
Российский комментатор Дмитрий Губерниев в беседе с RT высказал мнение, что победа в спринте не будет эмоционально давить на Александра Логинова во время предстоящей гонки преследования на четвёртом этапе Кубка мира по биатлону, проходящем в немецком Оберхофе.