Левый берег: Волкер заявил о необходимости ликвидировать ДНР и ЛНР

Спецпредставитель Госдепартамента США на Украине Курт Волкер во время панельной дискуссии в аналитическом центре Hudson Institute заявил о необходимости ликвидировать ДНР и ЛНР, поскольку они не соответствуют Конституции Украины, пишет «Левый берег».

«Так называемые Луганская Народная Республика и Донецкая Народная Республика являются образованиями, которые созданы Россией для того, чтобы помочь замаскировать роль РФ и укрепить продолжающийся конфликт. И они должны быть ликвидированы», — подчеркнул Волкер.

Он также отметил, что в конституционном устройстве Украины нет места для ДНР и ЛНР.

«Минские соглашения направлены на восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины, и эти образования должны исчезнуть», — отметил спецпредставитель США.

Волкер также выразил надежду на то, что миротворческая миссия ООН в Донбассе станет средством воплощения Минских договорённостей. По его словам, помощь миротворцев с внедрением Минских соглашений должна создать переходный период передачи контроля в Донбассе сначала от России к ООН, а затем к Украине, сообщает «Левый берег».