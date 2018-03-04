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Левый берег: Волкер заявил о необходимости ликвидировать ДНР и ЛНР

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Минские соглашения направлены на восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины, и такие образования, как ЛНР и ДНР, должны быть ликвидированы, — об этом, как сообщает «Левый берег», заявил специальный представитель США на Украине Курт Волкер. По его словам, Донецкая и Луганская народные республики «были созданы Россией», чтобы замаскировать её деятельность, и они не соответствуют украинской Конституции.
Левый берег: Волкер заявил о необходимости ликвидировать ДНР и ЛНР
Reuters
Спецпредставитель Госдепартамента США на Украине Курт Волкер во время панельной дискуссии в аналитическом центре Hudson Institute заявил о необходимости ликвидировать ДНР и ЛНР, поскольку они не соответствуют Конституции Украины, пишет «Левый берег».
 
«Так называемые Луганская Народная Республика и Донецкая Народная Республика являются образованиями, которые созданы Россией для того, чтобы помочь замаскировать роль РФ и укрепить продолжающийся конфликт. И они должны быть ликвидированы», — подчеркнул Волкер.
 
Он также отметил, что в конституционном устройстве Украины нет места для ДНР и ЛНР.
 
«Минские соглашения направлены на восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины, и эти образования должны исчезнуть», — отметил спецпредставитель США.
 
Волкер также выразил надежду на то, что миротворческая миссия ООН в Донбассе станет средством воплощения Минских договорённостей. По его словам, помощь миротворцев с внедрением Минских соглашений должна создать переходный период передачи контроля в Донбассе сначала от России к ООН, а затем к Украине, сообщает «Левый берег».
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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Левый берег Украина Европа
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