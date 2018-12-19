Handelsblatt: из-за продления санкций на лицах немецких предпринимателей проступили «морщины тревоги»

Продление антироссийских санкций вызвало беспокойство у предпринимателей в Германии, сообщает Handelsblatt. Исполнительный директор Восточного комитета немецкой экономики Михаэль Хармс заявил, что штрафные меры «способствуют невыгодному для западных экономик и государств развитию событий: усилению протекционизма и ястребов».

«Морщины тревоги у немецких предпринимателей, которые работают в России, становятся глубже», — пишет Handelsblatt. Согласно данным недавнего опроса по оценке бизнес-климата в Германии только 41% предпринимателей с оптимизмом смотрят в следующий год. При этом в 2017 положительный тренд в развитии двухсторонних отношений прогнозировали 80%. Теперь же 36% говорят о стагнации, а 23% — даже об ухудшении экономической ситуации, отмечает автор статьи Андре Баллин.



В связи с этим немецкие предприятия снизили и ожидания, касающиеся собственного успеха, продолжает издание. Только небольшая часть (33%) из 168 опрошенных предприятий собираются расширять кадровый состав в следующей году. И всего 30% планируют увеличивать свои инвестиции. Об ухудшении двусторонних отношений свидетельствует и сокращение числа немецких предприятий на российском рынке. В 2014 году их было 6300, а сейчас меньше 4700.



Основную проблему предприниматели из Германии видят в низком и нестабильном курсе рубля, а также санкциях США, ЕС и ответных санкциях России. Исполнительный директор Восточного комитета немецкой экономики Михаэль Хармс подчеркнул, что сложившаяся политическая ситуация вызывает «беспокойство». В частности, он осудил экстерриториальный характер новых штрафных мер, которые Вашингтон собирается принять в одностороннем порядке без согласования с Брюсселем.



95% немецких предпринимателей выступают за ослабление санкций, подчёркивает издание. Лично Хармс требует наладить процесс политической разрядки: «Санкции способствуют невыгодному для западных экономик и государств развитию событий: усилению протекционизма и ястребов».



Но санкции — это не единственная причина слабой конъюнктуры, добавил исполнительный директор Восточного комитета немецкой экономики. По его словам, для развития российские власти должны проводить реформы, ослабляя влияние государства на экономику, развивая конкуренцию, а также малый и средний бизнес, обеспечивая стабильные рамочные условия и не допуская протекционизма. Также он рассчитывает на «большую поддержку с российской стороны» в решении политических проблем.