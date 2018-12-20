WSJ: США ввели против россиян новые санкции — за инцидент в Солсбери и «вмешательство» в выборы

Министерство финансов США ввело санкции в отношении ряда россиян, причастных, по мнению Вашингтона, к инциденту в Солсбери и «вмешательству» в выборы, пишет The Wall Street Journal. В то же время, как отмечает газета, США решили вывести из-под санкций российские компании EN+ Group и «РУСАЛ», так как в рамках реструктуризации управления компаний бизнесмен Олег Дерипаска потерял в них контрольный пакет акций.

Министерство финансов США ввело в отношении России новые санкции, в рамках которых в чёрный список попали 15 «агентов разведки», замешанных, по мнению Вашингтона, в покушении на бывшего двойного агента Сергея Скрипаля, а также во «вмешательстве» в американские и другие выборы, пишет The Wall Street Journal.

С помощью подобного шага администрация Трампа стремится наказать Москву за действия, которые многие чиновники и аналитики считают «всё более агрессивным вмешательством».

«Соединённые Штаты продолжат вместе со своими союзниками и партнёрами предпринимать шаги для сдерживания и защиты от постоянной злонамеренной деятельности России, её проводников влияния и агентов разведки», — заявил глава Минфина США Стивен Мнучин.

В то же время американское ведомство заявило, что вычеркнет российские компании EN+ Group и «РУСАЛ», а также две их дочерние фирмы из санкционного списка. Таким образом администрация решила поощрить акционеров компаний за реструктуризацию корпоративного управления, в рамках которой бизнесмен Олег Дерипаска потерял контрольный пакет акций.

Тем не менее Минфин США оговорился, что будет внимательно наблюдать за тем, чтобы компании соблюдали эти условия. В противном случае США могут вновь ввести санкции в отношении этих фирм.

Российское посольство в Вашингтоне не стало комментировать эти сообщения, однако ранее Кремль выступил с опровержением многих из обвинений, которые стали поводом для санкций Вашингтона, отмечает The Wall Street Journal.

В рамках американских санкций будут заморожены активы попавших под них лиц, в случае если они находятся в юрисдикции США. Кроме того, любым американским юридическим лицам будет запрещено вести с ними какие-либо дела. Однако учитывая, что большинство «агентов» не имеют в США никаких активов, многие эксперты считают, что санкции стоит трактовать как «сигнал», предназначенный как для Москвы, так и для американских избирателей.

Санкции также коснулись ряда «российских агентов», которые якобы пытались «вмешаться» в выборы за рубежом. Кроме того, Минфин США внёс в чёрный список двух лиц, замешанных, по его мнению, в химической атаке на бывшего двойного агента Сергея Скрипаля на территории Великобритании. В санкционный список попали также четыре чиновника, предположительно имеющих отношение к кибератаке против Всемирного антидопингового агентства (ВАДА).