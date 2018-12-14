Newsweek: санкции США укрепляют связи между Ираном, Россией и Китаем

Санкции США против Ирана подталкивают Тегеран к сближению с Россией и Китаем, сообщает Newsweek. К тому же американские штрафные меры не вполне эффективны из-за того, что Иран научился их обходить, а также из-за исключений, предоставленных самим Вашингтоном. Между тем, китайская компания CNPC будет разрабатывать иранское месторождение Южный Парс, а Россия инвестирует в Исламскую республику $50 млрд.

Нефтегазовое месторождение Южный Парс, расположенное в Персидском заливе, стало мечтой для нефтедобытчиков, пишет Newsweek. Оно пролегает вдоль морской границы Ирана и Катара и содержит крупнейшие запасы природного газа в мире. До 2015 года западные компании не имели доступа к этому клондайку из-за американских санкций — однако вскоре после заключения иранской ядерной сделки французский нефтегазовый концерн Total подписал соглашение на разработку значительной части месторождения.

Сменивший Барака Обаму Дональд Трамп разорвал ядерную сделку с Ираном и восстановил санкции, поэтому многие западные компании вновь покинули Исламскую республику, включая Total, который посчитал, что доступ к американскому рынку важнее, чем иранские ресурсы. Впрочем, на место Total пришла китайская госкомпания CNPC. «Это было подарком для Китая. И раной, которую Запад нанёс сам себе», — приводит издание слова одного из давних советников Total.

Как пишет Newsweek, иранская стратегия Трампа проста: увеличивать экономическое давление на режим, до тех пор пока Тегеран вновь не сядет за стол переговоров, чтобы заключить более выгодную для США сделку. Однако, как показывает уход Total с Южного Парса и приход туда CNPC, будет не так просто вынудить Иран сдаться. На фоне ухудшения отношений с Вашингтоном, Иран, Россия и Китай объединяются, чтобы нивелировать эффект от новых санкций, которые, как они полагают, направлены на смену режима в Тегеране. По мнению издания, нарастающее экономическое взаимодействие между Тегераном, Москвой и Пекином, это очевидный сигнал, что США находятся с этими странами в состоянии холодной войны.

Однако эта холодная война 2.0 отличается от противостояния США и СССР, считает Newsweek, потому что экономика Китая намного сильнее советской, является второй в мире после американской и приближается к мировом лидерству в области индустрии, технологий и производства. Китайские средние предприятия осуществляют бизнес по всей территории Ирана и не опасаются американских штрафных мер, потому что не ведут дел с США. Россия также усиливает взаимодействие, планируя инвестировать $50 млрд в иранскую нефтегазовую отрасль. Российским компаниям также «нечего терять», заявил Игорь Деланоэ, заместитель директора франко-российского центра «Обсерво».

К тому же, за годы санкций, Иран научился обходить их. Спустя две недели после вступления в силу новых ограничений тегеранская энергетическая биржа заключила две крупные нефтяные сделки, более чем на 700 000 баррелей каждая. Особая система, созданная биржей, позволяет покупателям иранской нефти сохранять анонимность.

Издание отмечает, что причиной недостаточной эффективности американских санкций также является и сама администрация Трампа. После «интенсивных дебатов» США предоставили исключения для восьми крупных потребителей иранской нефти, большинство из которых являются ближайшими союзниками Вашингтона. Кроме того, некоторые радикалы из американского истеблишмента рассматривают исключения для нескольких иранских банков (им разрешено совершать международные переводы) в качестве ещё одного уязвимого места, поскольку Иран использовал эти уступки для осуществления подрывающих санкции схем.

При этом, пишет Newsweek, санкции всё равно оказывают своё действие: валютные резервы Ирана сокращаются, также как и его доступ к твёрдой валюте. Несмотря на это, курс иранского риала по отношения к доллару растёт, также, как и котировки иранских акций. Видя, что текущих санкций недостаточно, «ястребы» из администрации Трампа заняты разработкой новых штрафных мер, а также поиском верных способов обеспечить уже действующие.

Как отмечал советник Трампа по безопасности Джон Болтон, исключения по закупкам нефти носят «временный» характер: он заявил, что ожидает от союзников США, таких как Южная Корея и Япония, заключения новых договорённостей по поставкам сырой нефти. Однако, как отметил представитель одной из трейдиногвых японских компаний, «проще сказать, чем сделать».

Между тем американские, европейские и азиатские дипломаты ожидают, что Россия и Китай продолжат инвестировать в Иран, вне зависимости от позиции Вашингтона.