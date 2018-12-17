ORF: российская делегация всё же отправится в Давос

Делегация от России все же отправится на Всемирный экономический форум в Давосе, несмотря на озвученную раннее возможность бойкота из-за недопуска российского крупного бизнеса, сообщает ORF. Такой информацией поделились организаторы форума. Они выразили своё удовлетворение по поводу этого решения и отметили, что без России борьба с глобальными вызовами невозможна.
Россия всё же примет участие во Всемирном экономическом форуме в Давосе, пишет ORF, ссылаясь на слова организаторов мероприятия. Издание отмечает, что ранее Москва заявляла о возможном бойкоте форума из-за американских санкций.
«Мы рады тому, что и Россия пошлёт в Давос свою высокую правительственную делегацию», — заявил управляющий директор ВЭФ Алоис Цвингги. По его словам, для противостояния глобальным вызовам необходимо участие всех важных сторон.
Как напоминает ORF, в середине ноября глава российского правительства Дмитрий Медведев пригрозил возможностью бойкота форума в Давосе, в случае если туда не допустят представителей крупного российского бизнеса.
Всемирный экономический форум — это место, где встречаются ведущие политики, главы предприятий и учёные. Они обсуждают актуальные темы, а также ищут ответы на политические, социальные и экономические проблемы.
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