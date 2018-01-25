DM: министр внутренней безопасности США предпочла не говорить о прямом «российском вмешательстве»

Во время своего выступления в Давосе министр внутренней безопасности США Кирстен Нильсен не стала напрямую говорить о «вмешательстве России» в американские выборы, пишет Daily Mail. Как отмечает издание, вместо этого она упомянула об «атаках из этой страны», а обрисовывая ситуацию в сфере кибербезопасности, она разразилась речью, изобилующей техническими деталями.

Министр внутренней безопасности США Кирстен Нильсен не стала напрямую упоминать Россию, когда ей во время выступления в Давосе задали вопрос о «вмешательстве» этой страны в американские выборы, пишет Daily Mail.

Вместо этого, когда её спросили об этой «зловещей угрозе», она разразилась длинной и изобилующей техническими деталями речью об опасностях, грозящих национальной инфраструктуре и компьютерным сетям.

«Очевидно, что мы все в курсе российского вмешательства в американские, а также, возможно, в другие выборы», — отметил Жерар Бейкер из The Wall Street Journal. — Какие меры предпринимают США, чтобы защититься от того, что выглядит как серьёзная и весьма зловещая угроза со стороны России?»

«Мы имели дело с атакими, исходящими из этой страны, которые были нацелены на важную инфраструктуру, и это серьёзнейший вопрос, которым занимается Министерство внутренней безопасности», — заявила Нильсен, избежав прямого упоминания России.

Затем министр, подробно остановившись на технических деталях, описала ситуацию в области кибербезопасности.

«Мы очень тесно, на самом высоком уровне сотрудничаем со штатами и местными властями. Министерство внутренней безопасности обеспечит неприкосновенность нашей избирательной системы», — отметила министр.

По её словам, подотчётное ей ведомство ведёт диалог как с компаниями, так и с другими странами касательно происходящего в интернете и дезинформации. «Мы все полагаемся на информацию. Если мы не сможем на неё полагаться, то управлять страной будет очень тяжело», — подчеркнула Нильсен.

Министр также призвала к своевременным ответам на кибератаки, упомянув об опасностях, грозящих корпорациям, добавив также о необходимости диалога по этой теме в рамках международного сообщества.

«Если бы это происходило в реальном мире, то это никому бы не понравилось. Так что настало время для того, чтобы определиться с основами и установить правила», — отметила она.

Американские разведслужбы, напоминает Daily Mail, пришли к выводу, что Россия «вмешалась» в выборы 2016 года, прибегнув к интернет-взломам, а также к другим методам.

Нильсен также не сомневается в том, что кибератаки будут продолжаться. «Вопрос состоит не в том, будут ли они, вопрос в том — когда», — заявила она.