Al-Riyadh: Информационная империя RT стала примером успеха в иновещании Опыт российского международного телеканала RT демонстрирует пример большого успеха, которого можно добиться в иновещании, пишет саудовская газета Al-Riyadh. При помощи этого канала Россия привлекает симпатии зарубежной аудитории, умело используя его как «мягкую силу» для влияния на мировое общественное мнение и способствуя реализации своих планов, отмечается в статье. 2 ноября 2016 Al-Riyadh

Саудовская Аравия отвергла призыв России приостановить бомбардировки Саудовская Аравия раскритиковала предложение России, подразумевающее установление гуманитарных пауз в авиаударах по территории Йемена для доставки помощи и эвакуации населения, пишет Arab News. По словам постпреда королевства в ООН, Саудовская Аравия и так сделала все необходимое для безопасности мирных жителей. 6 апреля 2015 Arab News

Saudi Gazette: Америка тайком симпатизирует Асаду Вето Москвы в Совбезе ООН - удобное прикрытие для Запада, меняющего свою политику по отношению к Сирии, пишет Saudi Gazette. Издание отмечает, что Вашингтон настолько боится радикальных повстанческих группировок, что начинает отдавать предпочтение «кровавому» режиму Башара Асада. 11 января 2014 Saudi Gazette