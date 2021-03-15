Arab News: российские истребители станут яблоком раздора между США и Турцией

Заявления России о том, что она готова обсудить с Турцией поставки новейших истребителей Су-35 и Су-57 могут привести к ещё большему росту напряжённости в отношениях между Вашингтоном и Анкарой, пишет Arab News. Тем не менее, по мнению ряда аналитиков, хотя Турция вряд ли закупит эти машины из-за низкой скорости поставок, подобная риторика способна оказать на Запад дополнительное давление.

Заявление России о том, что она готова к переговорам с Турцией о поставке истребителей Су-35 и Су-57 в случае необходимости, может привести к дальнейшему росту напряжённости в отношениях между Вашингтоном и Анкарой, пишет Arab News.

В прошлом месяце Турция наняла вашингтонскую юридическую фирму, чтобы с её помощью пролоббировать возвращение в программу США по развитию истребителей F-35. Членство Анкары в этой программе было приостановлено после того, как она закупила российские ракетные комплексы. В частности, Вашингтон заявил, что С-400, поставляемые в Турцию, несовместимы с системами НАТО и поставят под угрозу секретность данных о F-35.

Кроме того, был также аннулирован и заказ Турции на сотню F-35, что подтолкнуло Анкару как к поиску альтернатив в других странах, так и к усилиям по разработке собственного истребителя.

«Что касается потенциальных планов закупки Анкарой российских истребителей Су-35 и Су-57, то стоит отметить, что турецкая сторона полностью информирована об их технических спецификациях. Если будет заявка от Турции на эти самолёты, то мы готовы к переговорам по этому вопросу», — заявила по этому поводу пресс-секретарь Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Валерия Решетникова.

«Турецкая сторона уже достаточно давно намеревается реализовать проект создания собственного истребителя пятого поколения TF-X. Россия ранее указывала, что готова рассмотреть возможность сотрудничества в рамках этой программы. Однако мы пока не получили от Анкары соответствующее обращение», — добавила она.

По мнению аналитиков, призыв России пересмотреть предыдущее решение Анкары по Су-57 нужен, чтобы вбить ещё более глубокий клин между Турцией и Вашингтоном, а также помешать «перезагрузке» в отношениях между этими двумя державами.

Эксперт по турецко-российским отношениям Айдын Сезер считает, что призыв к переговорам о закупке самолётов российского производства — это тактический шаг, призванный сохранить военное сотрудничество Москвы и Анкары на повестке дня Запада.

«Кремль прекрасно осознаёт, что Турция российский самолёт покупать не будет, — считает Сезер. — Даже если она и решит его купить, то получит она их самое раннее через 10 лет. Россия хотела напомнить Турции о том, что у неё остались невыполненные обязательства, параллельно с самого начала пытаясь разорвать связи между Турцией и администрацией Байдена».

Россия, как напоминает Arab News, предлагает некоторым своим стратегическим партнёрам экспортный вариант истребителя Су-57, который принадлежит к новому поколению российских многоцелевых малозаметных боевых самолётов.

Турция заинтересовалась российскими машинами после того, как в 2019 году её исключили из американской программы по созданию истребителей. При этом в том же году президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вместе со своим российским коллегой Владимиром Путиным осмотрел Су-57 во время авиационной выставки в Москве.

Министр промышленности и технологий Турции Мустафа Варанк недавно заявил, что Анкара без колебаний обсудит с Россией покупку Су-35 и Су-57.

«Мы против самолёта страны А, мы против самолёта страны Б. Если у России есть самолёт, подходящий под наши нынешние потребности и который несложно интегрировать в нашу систему и в дальнейшем его эксплуатировать, то мы, разумеется, можем закупить эту машину в России или же в другой европейской стране», — сообщил он.

«Именно такой риторики турецкие чиновники придерживались в конце 2016-го и в начале 2017 года, когда на повестке дня начал появляться вопрос о закупке С-400», — считает эксперт в сфере обороны Чаглар Курч.

«Хотя Варанк официально и не принимает решения о закупках, я бы сказал, что Турция вновь пытается разыграть против США российскую карту, в то время как Москва может попробовать заключить ещё одну сделку по продаже», — добавил он.

Между тем, по мнению Курча, в отличие от времён администрации Трампа на этот раз позиция США кристально ясна. «Нет никаких смешанных сигналов, как во времена администрации Трампа. Кроме того, администрация Байдена уже дала понять, что турецко-американские отношения будут вестись в более прагматичном ключе, а это значит, что США, не колеблясь, усилят давление, если Турция сохранит с Россией военно-промышленное сотрудничество значительных масштабов», — пояснил Курч.

Тем не менее, как отметил Сезер, недавние шаги Турции встревожили российских политиков.

«Анкара пообещала закупить вторую партию С-400 в прошлом году, однако уже два месяца Анкара не предпринимает никаких попыток вести диалог, как будто она вдруг позабыла о всех своих прошлых обязательствах», — подытожил он.