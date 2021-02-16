Guardian: Эрдоган обвинил США в поддержке курдских террористов
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил США в поддержке курдских боевиков после того, как турецкие войска обнаружили тела 13 турецких солдат — полицейских и гражданских лиц, похищенных курдскими повстанцами, — на севере Ирака, сообщает The Guardian.
Эрдоган также раскритиковал Госдепартамент США, который изначально не решился обвинить в случившемся Рабочую партию Курдистана (РПК). «Вы вместе с ними и стоите за ними, это просто и ясно», — заявил Эрдоган.
Как напоминает издание, и Турция, и США считают РПК террористической организацией, однако США также поддерживают связанных с Рабочей партией Курдистана повстанцев в соседней Сирии. «Если мы вместе находимся в НАТО и если мы хотим продолжать наше (союзничество) в НАТО, вы должны быть искренни по отношению к нам», — обратился турецкий лидер к Соединённым Штатам.
Как сообщает газета, МИД Турции вызвал к себе посла США Дэвида Саттерфилда, чтобы выразить недовольство Анкары в «самых резких выражениях». Согласно заявлению внешнеполитического ведомства Анкары, министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу выразил беспокойство по поводу недавних заявлений США во время телефонного разговора с госсекретарём США Энтони Блинкеном.
Представитель Госдепартамента Нед Прайс, в свою очередь, заявил, что Блинкен выразил соболезнования в связи с гибелью заложников и «подтвердил нашу точку зрения о том, что ответственность за неё несут террористы РПК». По его словам, госсекретарь также подчеркнул общую заинтересованность двух стран в борьбе с терроризмом. После телефонного звонка Вашингтон выступил с новым заявлением, в котором прямо осудил РПК за гибель людей, сообщает The Guardian.
Как напоминает газета, тела жертв были обнаружены в районе Гара недалеко от турецкой границы во время операции против РПК, целью которой было освобождение заложников. Двенадцать человек были убиты выстрелами в голову, а один скончался от пулевого ранения в плечо. Все они были похищены с территории Турции в 2015-м и 2016 году.
Рабочая партия Курдистана, в свою очередь, распространила заявление, что «военнопленные», в числе которых находились сотрудники турецких сил безопасности и разведывательного управления, были убиты в результате турецких авиаударов.
Трое турецких военнослужащих также погибли во время операции по освобождению заложников, ещё трое были ранены, сообщило Министерство обороны. Всего в ходе конфликта, начатого Рабочей партией Курдистана в курдском юго-восточном регионе Турции в 1984 году, были убиты десятки тысяч человек, напоминает издание.
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